Google vyhrál spor o obří pokutu

Google se vyhne placení pokuty v přepočtu 38 miliard korun, kterou mu před pěti lety udělila Evropská komise.

Americká internetová společnost Google ze skupiny Alphabet vyhrála u soudu Evropské unie spor o pokutu 1,49 miliardy eur (bezmála 38 miliard korun). Soudní dvůr EU to dnes oznámil v tiskové zprávě s tím, že evropské regulační orgány pochybily. Firma se u soudu bránila obvinění, že omezuje konkurenci na trhu s internetovou reklamou. Pokutu dostala od Evropské komise před pěti lety.

„Soud (...) potvrdil většinu posouzení komise, ale zrušil rozhodnutí, kterým byla společnosti Google uložena pokuta ve výši téměř 1,5 miliardy eur, zejména z důvodu, že při posuzování doby trvání smluvních ustanovení, která shledala nekalými, nezohlednila všechny relevantní okolnosti,“ uvedl unijní soud.

Unijní regulační orgány tvrdily, že společnost Google - jako dominantní zprostředkovatel online reklamy - nezákonně bránila konkurentům, jako jsou Yahoo a Microsoft, v umisťování reklamy na webové stránky třetích stran. Proti dnešnímu rozhodnutí se lze ještě odvolat k nejvyššímu tribunálu unijního bloku, Soudnímu dvoru.

Nejpopulárnějšímu internetovému vyhledávači na světě Evropská komise vyměřila pokutu v roce 2019. Dohromady už od ní Google dostal pokuty za 8,25 miliardy eur a v některých případech společnost musela změnit obchodní model.

Dnešní rozhodnutí je pro americkou firmu malou náplastí na rozhodnutí evropského soudu z minulého týdne. Minulé úterý Google prohrál spor ve věci zneužívání monopolních pravomocí, takže musí zaplatit pokutu 2,42 miliardy eur.

Brusel se již několik let potýká s tím, jak zabránit narušování hospodářské soutěže ze strany obřích technologických společností. Přišel proto se zákonem o digitálních trzích (Digital Markets Act - DMA), který má bojovat proti dominantnímu postavení velkých online platforem.

