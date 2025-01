Getty Images se spojí se Shutterstockem, akcie obou firem přidávají desítky procent

Fotobanka Getty Images se spojí s konkurenční společností Shutterstock. Hodnota spojené společnosti dosáhne 3,7 miliardy dolarů (téměř 90 miliard korun), uvedla ve sdělení Getty Images. Dohoda ale zřejmě vyvolá zájem antimonopolních regulátorů, píše agentura Reuters.

Akcie obou společností v úvodu dnešního obchodování prudce zpevnily, růst byl v desítkách procent. Nová firma ponese název Getty Images a její akcie se nadále budou obchodovat na newyorské burze pod symbolem GETY.

Spojení obou firem podle Getty Images umožní větší investice do „tvorby inovativního obsahu“, jako je trojrozměrné zobrazování nebo generativní umělá inteligence (AI). Odvětví licencovaného vizuálního obsahu čelí rostoucí konkurenci ze strany nástrojů generativní AI, jako jsou Midjourney nebo DALL-E od OpenAI, jež dokáží generovat obrázky a videa v reakci na jednoduchý textový pokyn, takzvaný prompt, od uživatele.

V rámci dohody se akcionáři společnosti Shutterstock mohou rozhodnout, že za každou akcii společnosti Shutterstock obdrží buď 28,80 dolaru v hotovosti, nebo 13,67 akcie společnosti Getty Images, případně kombinaci 9,17 akcie společnosti Getty a 9,50 dolaru v hotovosti.

Akcie Getty Images kolem 16:00 SEČ vykazovaly růst přibližně o 35 procent. Akcie Shutterstocku ve stejnou dobu přidávaly zhruba 20 procent.

