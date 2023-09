Ford pozastavil plány na výstavbu závodu za miliardy dolarů, kde má vyrábět baterie

Automobilka Ford pozastavila plán na výstavbu nového závodu v Michiganu, kde chtěla vyrábět baterie pro elektromobily za použití čínské technologie. Automobilka musí znovu zvážit, zda by byla výroba konkurenceschopná, píší americká média.

Rozhodnutí kritizují odbory, podle kterých Ford oznámil své rozhodnutí v souvislosti s probíhající stávkou v amerických automobilkách. Spolupráce s čínskou společnosti CATL se nelíbila některým americkým politikům.

Plán na výstavbu závodu u města Marshall oznámil Ford letos v únoru. Investice do vzniku nové továrny měla činit 3,5 miliardy dolarů (80 miliard korun) a závod měl zaměstnávat 2500 lidí. Výroba měla začít v roce 2026. Výroba baterií měla používat technologie čínské společnosti CATL.

„Pozastavujeme práce a omezujeme výdaje na budování projektu u (města) Marshall do doby, než si budeme jistí, že budeme schopni provozovat závod konkurenceschopně,“ uvedl mluvčí automobilky Fort T.R.Reid. Podle něj musí vedení společnosti zvážit celou řadu faktorů, než rozhodne o budoucnosti nového závodu.

Rozhodnutí kritizoval americký odborový svaz zaměstnanců v automobilovém průmyslu UAW, který vede souběžnou stávku ve třech největších amerických automobilkách. Vedle Fordu se jedná o General Motors a Stellantis. Podle šéfa UAW Shawna Faina je rozhodnutí „sotva skrytou hrozbou“ zrušení pracovních míst. „Velké trojce (trojice největších automobilek v USA) nestačí, že zavřela v uplynulých 20 letech 65 závodů, nyní nám vyhrožuje, že zavře i továrny, které ještě neotevřely,“ uvedl Fain.

Spolupráce s čínskou CATL však již dříve vzbudila kritiku mezi americkými politiky. Spojené státy soutěží s Čínou v klíčových technologiích, mezi kterými jsou i baterie pro elektromobily. Republikán Marco Rubio například o rozhodnutí Fordu používat technologie čínské firmy řekl, že přinese „největšího geopolitického soupeře Ameriky do jejího srdce“.

Ford plánuje spustit dvě továrny na výrobu baterií pro elektromobily ve státech Kentucky a Tennessee. Na tomto projektu spolupracuje s jihokorejskou firmou SK Innovations.