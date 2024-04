Těžařský kolos BHP odchází s prázdnou. Jeho konkurent odmítl převzetí

Britská těžební společnost Anglo American odmítla nabídku na převzetí, kterou jí předložil australský rival BHP Group. Firma uvedla, že částka 31,1 miliardy liber (zhruba 912 miliard korun), kterou BHP nabízí, ji výrazně podhodnocuje. Nebere ani v potaz potenciál, který má podnikání firmy do budoucna, uvedl podnik ve zprávě určeném regulačním orgánům. Spojením by vznikl největší producent mědi na světě.

„Návrh BHP je oportunistický a nezohledňuje vyhlídky Anglo American, přičemž významně oslabuje relativní hodnotu účasti akcionářů Anglo American ve vztahu k akcionářům BHP,“ uvedl předseda správní rady Anglo American Stuart Chambers.

Společnost BHP uvedla, že za každou akcii Anglo American nabídne 25,08 libry, což je prémie 31 procent proti závěrečné ceně na burze, než BHP svůj návrh předložila. Akcie Anglo American ve čtvrtek při obchodování na burze v Londýně vzrostly o 16,1 procenta na 25,60 libry.

Akcie BHP na burze v Sydney uzavřely o 4,6 procenta níže. Ve čtvrtek se tam s nimi neobchodovalo, protože burza byla kvůli svátku zavřená. Analytik společnosti RBC Kaan Peker podle agentury Reuters řekl, že k poklesu ceny vedly otázky ohledně organizačních záležitostí firmy v Jihoafrické republice a dalších oblastech.

Ceny mědi na burze v Londýně od začátku letošního roku vzrostly zhruba o 15 procent a přiblížily se dvouletému maximu, zejména díky nadějím na vyšší poptávku. K růstu přispívají i problémy s dodávkami způsobené nuceným uzavřením jednoho z největších povrchových dolů na měď Cobre Panamá loni v prosinci.

BHP je známá hlavně těžbou železné rudy, mědi, koksovatelného uhlí, potaše a niklu. Tržní kapitalizace firmy aktuálně činí zhruba 229 miliard australských dolarů (3,5 bilionu korun), tržní kapitalizace Anglo American pak 34 miliard liber (998 miliard korun). Anglo American vlastní doly v zemích, jako je Chile, Jihoafrická republika, Brazílie či Austrálie. Anglo American má doly na měď v Chile a Peru, kde působí i BHP.

