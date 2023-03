Unikátní elektrické nakladače z Velké Dobré slaví úspěch v Las Vegas

Největší stavební veletrh na území Severní Ameriky CONEXPO-CON/AGG 2023 právě skončil v americkém Las Vegas. A výjimečně se tu představily také produkty vyrobené v Česku. Ve fabrice ve Velké Dobré se totiž vyrábějí první plně elektrické smykem řízené nakladače na světě Elise 900 a MiniZ.

Nestává se často, aby Američané zvyklí na technologické novinky vlastní provenience či konkurentů z Asie dostali novinku z Česka. Konkrétně z Velké Dobré. Tady přitom vznikají unikátní nakladače společnosti Firstgreen Industries, která je nyní představila na stavebním veletrhu CONEXPO-CON/AGG 2023 v americkém Las Vegas.

Americkou premiéru si to odbyly nakladače Elise 900 a MiniZ, což jsou první plně elektrické smykem řízené nakladače na světě.

„Jsme přesvědčení, že elektrické smykem řízené nakladače jsou budoucností tohoto odvětví a jsme rádi, že můžeme stát v čele. I proto se rádi přímo v Las Vegas setkáme s odborníky z oblasti stavebnictví a terénních úprav a naše stroje jim předvedeme,“ uvedl před odjezdem do USA Marcus Suess, provozní ředitel společnosti Firstgreen Industries.

Premiéra v Budějovicích

Americká premiéra se odehrává na prestižní akci, kterou každoročně navštíví více než 600 tisíc lidí, zejména odborníků ze stavebnictví.

Již loni v říjnu se přitom dvojice nakladačů s velkým úspěchem představila například na mnichovské výstavě bauma 2022, která je největší přehlídkou svého druhu na světě. A na konci letních prázdnin byly nakladače Elise 900 a MiniZ k vidění v české premiéře na českobudějovické Zemi živitelce.

