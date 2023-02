Loňské Vánoce byly z pohledu tržeb obchodníků nejskromnější za posledních pět let

Maloobchod dál pokračuje v sestupném trendu, jehož hlavním viníkem je vysoká inflace, respektive prudký propad reálných příjmů domácností.

Maloobchodní tržby v Česku se loni meziročně snížily o 3,6 procenta, o rok dříve stouply o 4,4 procenta. Omezování spotřebitelských nákupů v obchodech pokračovalo i v prosinci. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) se maloobchodní tržby v posledním měsíci roku 2022 snížily meziměsíčně o 0,7 procenta, v meziročním srovnání byly slabší o 7,3 procenta.

„S určitým zjednodušením se dá říct, že loňské Vánoce byly z pohledu reálných tržeb obchodníků nejskromnější za posledních pět let,” komentoval statistiku Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Lukáš Kovanda: Češi šetří jako nikdy, dokonce více než během pandemie Názory Maloobchodní tržby loni v listopadu klesly reálně meziročně o 8,7 procenta. Propad tak předčil drtivou většinu expertních odhadů. Český statistický úřad navíc revidoval údaj k maloobchodním tržbám za měsíc říjen 2022. Podle revidovaných dat klesly v desátém loňském měsíci tržby maloobchodu o 9,9 procenta. To je nejvíce minimálně v celém tomto tisíciletí, dokonce více než kdykoli během pandemie, kdy přitom byla podstatná část kamenných obchodů zavřená. Ještě nikdy v historii zveřejněné časové řady se nestalo, že by se maloobchodní tržby dva měsíce po sobě propadly tak mohutně jako v říjnu a listopadu 2022. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Pokles tržeb v posledním měsíci roku ovlivnil prodej potravin i nepotravinářského zboží, přičemž tržby za potraviny se dostaly na nejnižší hodnotu od roku 2001, tedy od začátku zjišťování, uvedli statistici.

Za celý rok 2022 se tržby za potraviny meziročně snížily o 5,1 procenta a za nepotravinářské zboží o 2,9 procenta. Za pohonné hmoty obchodníci utržili podle ČSÚ o 1,5 procenta méně než v roce 2021 a za prodej a opravy motorových vozidel o 4,2 procenta méně.

Češi chudnou, tak šetří

Maloobchod tedy dál pokračuje v sestupném trendu, jehož hlavním viníkem je vysoká inflace, respektive prudký propad reálných příjmů domácností. „Z rodinných rozpočtů ukrajují rostoucí náklady na bydlení stále větší část, avšak zdražuje i zboží v obchodech. V prosinci tak například lidé nechali v obchodech o sedm procent více peněz, avšak odnesli si z nich o 7,3 procenta méně zboží,” dodal Dufek.

Reálný pokles prodejů se fakticky dotýká téměř veškerého sortimentu, včetně potravin, výjimkou byly pouze pohonné hmoty nebo léčiva. Slabší sezónu měly tentokrát i internetové obchody, jejichž tržby šly dolů rychleji než v případě kamenných prodejen.

Vysoká inflace, s ní spojený pokles reálných příjmů a nepříliš optimistická spotřebitelská nálada budou brzdou nakupování i v první polovině letošního roku. Postupně by však měla inflace rychle začít opadat a situace by se mohla začít stabilizovat. Některé ceny by podle analytiků dokonce mohly i klesat, zvlášť v případě importovaného zboží. Nejenom díky silné koruně, ale i razantnímu propadu nákladů na námořní dopravu.

E-shopům skončila bonanza, lidé začali šetřit. Prodejcům loni poprvé v historii klesl obrat Zprávy z firem Obrat českých e-shopů loni poprvé meziročně klesl, a to z předloňských 223 miliard na 197 miliard korun. Vyplývá to ze sdělení Asociace pro elektronickou komerci a internetového srovnávače cen Heureka.cz. Poprvé na českém trhu klesl i počet e-shopů, a to o 885 na 50 100 obchodů. Důvodem byly vysoké provozní náklady a rostoucí inflace. ČTK Přečíst článek