Naděje pro Liberty Ostrava? Noví zájemci by mohli rozjet část provozu a udržet zaměstnance

Insolvenční správce zadlužené huti Liberty Ostrava jedná se dvěma zájemci o provoz rourovny a válcovny plochých výrobků, tedy závodů 15 a 16. Zajištění tollingového a úvěrového financování pro provoz těchto závodů by mohlo znamenat udržení přibližně 1500 až 1700 pracovních míst a dalších pozic v obslužných závodech, uvedl insolvenční správce Šimon Peták.

„Aktuálně je klíčové, abychom získali tollingové a úvěrové financování pro zachování druhovýroby, o kterém v těchto dnech intenzivně jednáme se dvěma vážnými zájemci. Díky tollingu bude Liberty schopna zachovat rourovnu a válcovny, zhruba 1500 až 1700 zaměstnanců v těchto závodech a další v obslužných provozech, získat prostředky na jejich výplaty a zachovat hodnotu těchto částí podniku. To je velmi důležité pro majetkovou podstatu a uspokojení věřitelů,“ řekl Peták.

Pokročilá fáze vyjednávání

Podle informací jsou jednání v pokročilé fázi a v nadcházejících dnech by nabídky mohly být vyhodnoceny. Záměrem tzv. tollingu je v tomto případě i udržení obchodu. Huť by od tollingové společnosti získala materiál, zpracovala ho, ale zároveň ho i prodala tak, aby se udržel obchod, což by zvyšovalo hodnotu firmy. Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, začala odstavovat koksovnu a chystá se hromadné propouštění. Odbory už dříve uvedly, že by se propouštění mohlo dotknout až 2600 zaměstnanců ze současných téměř 5000.

Krajský soud v Ostravě v pátek zakázal Liberty Ostrava dále nakládat s podstatnou částí jejího majetku. Majetková práva nově vykonává právě insolvenční správce. Soud tak vyhověl návrhu prozatímního věřitelského výboru a insolvenčního správce na omezení majetkových práv. Omezení platí například pro nakládání s vnitroskupinovými pohledávkami nebo emisními povolenkami a právě i provozováním rourovny a válcovny plochých výrobků. Dispoziční právo k ostatním závodům má ale nadále představenstvo huti. České vedení firmy dnes dopoledne jedná o podmínkách hromadného propouštění, kdy by na podzim mělo z podniku odejít 2300 zaměstnanců.

Podle Petáka tak má představenstvo i nadále právo nakládat například se závodem číslo 14. Připomněl, že huť chce v tomto případě spolupracovat s polskou firmou Donquixote, která se zaštituje společností Qarmet. „Výkonný ředitel Qarmet, kterého jsem napřímo oslovil, důrazně uvedl, že Donquixote není její dceřinou společností a Qarmet nemá s Donquixote žádný vztah. Qarmet ani neví o jakýchkoli dohodách a jednáních mezi Donquixote a Liberty Ostrava,“ doplnil Peták. Už v minulosti avizoval, že chce uzavřené smlouvy posoudit a zkontrolovat ve spolupráci s odbornými poradci.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma, od června je firma v úpadku. Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.

