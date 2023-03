Babišův Hartenberg koupil táborskou textilku

Investiční fond Hartenberg Holding ze svěřenských fondů expremiéra Andreje Babiše koupil táborskou textilní firmu Unuodesign. Ta vyrábí dětské oblečení a prodává látky. Fond získal majetkový podíl 70 procent. Vyplývá to z informací v obchodním rejstříku. Výši akvizice v něm firmy neuvedly.

Zbývající třicetiprocentní podíl zůstává zakladatelce firmy Petře Plemlové, která ve firmě zůstane další tři roky a pak podíl prodá. „Důvodem prodeje není, že by nám chybělo cash flow. Unuo má šanci stát se pěknou evropskou firmou, ale na to už potřebuje jinou maminku. Někdy je potřeba to dítě poslat na vysokou. Já jako (původně) učitelka z mateřské školy jsem ho dovedla na střední, ale že bych vyučovala vysokoškoláka, na to se necítím. Už je to jiný byznys,” řekla v lednu ČTK Plemlová.

Z Tábora do celé Evropy

Do tří let chce firma podle ní ztrojnásobit obrat, zároveň utlumí prodej látek. Nabídku rozšíří firma o dámské oblečení, víc se zaměří na prodej v zahraničí. Tržby loni stouply asi o deset procent, předloni byly 106 milionů Kč. Obrat byl loni 114 milionů Kč, letos ho chce firma zvednout o deset až 15 procent, uvedla dnes Plemlová v tiskové zprávě. Firma zaměstnává asi 100 lidí.

Hlavním záměrem investora je urychlit expanzi firmy do zahraničí (Německa) a podpořit ji v dalším růstu. „Společnost Unuodesign nás přesvědčila nejen silným příběhem, který se táhne celou historií firmy, ale zejména svojí unikátností produktu a dnes již stabilní a věrnou zákaznickou bází podpořenou vysokým povědomím spotřebitelů o značce Unuo,” uvedl v tiskové zprávě investiční ředitel Hartenberg Capital David Hort.

Předloni měla firma tržby 105,9 milionu korun, meziročně o 42 procent vyšší. Zisk před zdaněním předloni vzrostl o 111,5 procenta téměř na 25 milionů. Vyplývá to z účetní závěrky. Za loňský rok stouply tržby asi o deset procent, zisk před zdaněním byl kolem 27 milionů, řekla Plemlová. Firma, na jejímž obratu se v poměru zhruba 60:40 podílí dětské oblečení a látky, prodává přes internet.

Pro společnost Enterstore je koupě táborské textilky čtvrtou investici v e-commerce. Unuo se tak zařadí k Astratexu, jednomu z největších on-line prodejců spodního prádla v Evropě. Na něj v roce 2021 navázaly akvizice prodejce sportovního vybavení Sportega a zlínské Ovečkárny, specialisty na zboží z ovčí vlny a dalších přírodních materiálů. Společnosti ze skupiny Enterstore působí v 16 evropských zemích a zaměstnávají 500 lidí. „Pro rok 2023 očekáváme v Enterstore konsolidované tržby dvě a půl miliardy korun,” uvedl šéf Enterstore Karol Guláš.

Unuodesign chystá letos zdražování

Firma loni výrobky nezdražila. Kvůli zdražení surové bavlny začala nakupovat přízi přímo v tureckých přádelnách, díky tomu drží ceny. Letos zdraží nejvýš o deset procent. Víc chce nově prodávat v Itálii a Německu. Prodeje v cizině tvoří méně než pětinu tržeb. Vlajkové lodi jsou funkční oblečení a látky; bundy, kalhoty, hodně softshellové. Firma šije i kabáty, čepice nebo nákrčníky.

Ve firmě pracuje asi 40 švadlen, jejichž průměrný hrubý plat je s odměnami 23 tisíc až 26 tisíc korun. Firma zaměstnává 100 lidí. Mzdy zvedla o 1500 korun, loni ale poprvé nevyplatila vánoční odměny.

Unuodesign se v roce 2017 stala jihočeskou firmou roku, uspěla i v republikovém finále. Její majitelka Petra Plemlová začínala doma v obývacím pokoji, když po nemoci manžela musela sama uživit své čtyři děti.

Investiční skupina Hartenberg Holding vykázala v roce 2021 konsolidovaný čistý zisk 130 milionů korun, což byl téměř šestinásobek zisku z roku 2020. Konsolidované tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb se meziročně zvýšily o víc než 21 procent na 8,28 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Pro loňský rok očekávali jednatelé firmy další nárůst tržeb, čistého i provozního zisku. Hartenberg Holding spadá pod firmu SynBiol, jejíž akcie vložil Babiš v roce 2017 do svěřenského fondu.

Do portfolia investiční skupiny patří spolu s nemovitostmi a FutureLife také polský výrobce rýžových a kukuřičných chlebíčků Good Food Products, slovenský výrobce potravinových doplňků Pleuran a letecké opravny v Polsku, Slovinsku a Srbsku. Holding ovládá také internetového prodejce spodního prádla Astratex, síť květinářství Flamengo či e-shopy Ovečkárna.cz a Sportobchod.cz.

