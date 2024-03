E.ON zlevní plyn až o pětinu

V pořadí už třetí zlevňování energií během posledního roku chystá energetická společnost E.ON. Od května zlevní 150 tisícům zákazníků bez fixace dodávky plynu. Ceny oproti současným ceníkům klesnou o 13 až 21 procent. Podle společnosti tak průměrným odběratelům, kteří plynem topí, klesnou náklady na plyn o 4500 korun ročně. Energie letos postupně zlevňují i další dodavatelé, reagují na pokles velkoobchodních cen energií.

Za poslední rok jde o třetí snížení cen firmy E.ON. Aktuální míra zlevnění bude podle podniku závislá na spotřebě odběratelů. „Situace na trhu s plynem se aktuálně vyvíjí pozitivně, pomáhá nám i teplá zima a cena komodity na burzách klesá. I proto můžeme všem našim klientům, kteří u nás mají produkty bez fixace ceny, jejich ceníky znovu zlevnit, “ uvedl místopředseda představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný.

Stálí zákazníci zaplatí v běžném ceníku za dodaný plyn 1989 korun za megawatthodinu (MWh) včetně DPH, a to ve všech pásmech spotřeby. Nově tak bude cena plynu v daném ceníku stejná, bez ohledu na výši odběru. „Ceník tím bude přehlednější a srozumitelnější. V praxi to znamená, že oproti stávajícím cenám nejvíce poklesne cena domácnostem, které využívají plyn pouze k vaření – a to o 21 procent. V ostatních pásmech se ceny za odebraný plyn sníží o 13 až 16 procent,“ řekl vedoucí prodeje energií domácnostem E.ON Energie Radek Fišer. Oproti loňským cenovým stropům na plyn pak budou nové ceny nižší o 35 procent.

Zlevňují i další dodavatelé

Podle výpočtů společnosti tak průměrná domácnost, která plynem pouze vaří a ročně odebere do 1,89 MWh, ušetří ročně s novými ceníky oproti těm současným okolo 680 korun. Domácnosti, která plynem i ohřívá vodu a ročně odebere okolo osmi MWh plynu, pak celkově klesnou náklady o 2500 korun. Domácnostem, které plynem i topí a ročně odeberou okolo 15 MWh, klesnou celkové náklady zhruba o 4500 korun.

Ceníky od začátku letošního roku postupně snižují i další dodavatelé. Společnost ČEZ od poloviny února zlevnila své fixované produkty v průměru o několik stovek korun za MWh. V řádu stokorun za MWh zlevňoval už také E.ON nebo epet. Od března zlevnila plyn v průměru o 6,1 procenta rovněž Pražská plynárenská a o stovky korun u tarifů s fixací také innogy. Někteří dodavatelé se zlevňováním vyčkávají, mimo jiné proto, že produkty nakoupili s předstihem za vyšší ceny.

Snižování cen je důsledkem postupného poklesu cen elektřiny a plynu na energetickém trhu. Cena ročního kontraktu na plyn na nizozemské burze, který je určující pro cenový vývoj pro konečné zákazníky, například letos v lednu klesla o 11 procent. Cena elektřiny na burze v Lipsku k dodání v příštím roce klesla o 12 procent.

