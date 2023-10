Dozvuky pandemie. Dopravci Smartwings meziročně klesl zisk na 478 milionů

Český letecký dopravce Smartwings za loňský rok vykázal čistý zisk 478 milionů korun, což je meziročně o 24 procent méně. Tržby loni více než zdvojnásobil na 19,3 miliardy korun, za rok 2021 to bylo 8,2 miliardy. Provozní zisk před zdaněním dopravci vzrostl oproti předchozímu roku téměř o dvě procenta na 766 milionů korun. Za poklesem čistého zisku podle Smartwings stojí navýšení nákladových úroků z úvěrů, kterými dopravce zmírňoval dopady pandemie covid-19.

Společnost Smartwings patří do skupiny Smartwings Group, jejíž služeb loni podle tiskové zprávy využilo 5,2 milionu cestujících, v meziročním srovnání více než dvojnásobek. Dalších 849 tisíc cestujících společnost loni přepravila na palubách svých letadel na letech pro jiné dopravce. Smartwings Group v roce 2022 uskutečnila 33 361 letů a letadla přistávala na 213 letištích po celém světě.

Podle předsedy představenstva společnosti Smartwings Jiřího Jurána počítají i v letošním roce s kladným výsledkem hospodaření. „Restrukturalizační proces společnosti je úspěšně naplňován. S kladným hospodářským výsledkem navzdory náročné ekonomické situaci a nepředvídatelným skutečnostem počítáme i v roce 2023, přičemž za tímto účelem realizujeme další opatření a snažíme se budoucí možná rizika diverzifikovat. Za doposud úspěšnou restrukturalizací stojí především zaměstnanci společnosti a zaslouží si uznání a poděkování,“ řekl Jurán.

Smartwings působí na trhu 26 let a je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group. Součástí skupiny jsou také letecké společnosti Smartwings Poland, Smartwings Slovakia a Smartwings Hungary. Flotila Smartwings Group čítá 43 letadel.

Smartwings byl letošní prázdniny dominantním dopravcem na pražském letišti. Do poloviny srpna stál český dopravce za 34 procenty všech letů. V zimním letovém řádu nabídnou Smartwings z českých letišť přímá spojení do více než 20 destinací. Z Prahy například do Dubaje, Španělska, na Kanárské ostrovy či nově do turecké Antalye. Od 1. listopadu začnou provozovat přímou linku do Káhiry.