Doručování zboží či zásilek přechází z nafty na baterie. Amazon a spol. tomu razí cestu

Jedním z průkopníků silniční dopravy na elektřinu se stávají přepravní služby takzvaně na poslední míli. Právě pro tento úkol jsou totiž vozidla na baterie vhodnou alternativou. Pořizují je nejen specializované doručovací společnosti, ale i přední obchodníci jako internetový obchod Amazon, maloobchodní síť Walmart nebo prodejce nábytku Ikea. Plány i objednávky se pohybují v tisících elektromobilů.

„Rozvážka zboží či zásilek koncovému příjemci znamená spíše kratší trasy zpravidla po městě a s velkým množstvím zastávek. Pro takovou práci jsou současné elektromobily ideální, protože denní směnu obvykle zvládnou na jedno nabití, nevadí jim neustálé starty, nepřispívají k hluku a emisím a mohou přinášet významnou úsporu provozních nákladů,“ vypočítává Ivo Hykyš ze společnosti Unicorn, která pod značkou ChargeUp dodává komplexní řešení pro dobíjení vozidel.

Elektromobilní Amazon

Více než miliarda eur investic v příštích pěti letech. Velkolepé plány nedávno oznámil titán internetového obchodu Amazon. Za zmíněnou sumu chce mimo jiné výrazně elektrifikovat svou evropskou dopravní síť. Nyní má společnost ve službě více než tři tisíce elektrických vozidel, která doručují balíčky evropským zákazníkům. Tato flotila se má do roku 2025 rozrůst na více než deset tisíc elektromobilů.

Firma má ale odvážné plány i v dálkové nákladní dopravě. Zatím má pět těžkých nákladních aut do zásuvky na silnicích v Británii, dalších 20 by mělo přibýt do konce roku v Německu. Amazon ale předpokládá, že v rámci oznámené miliardové investice zařadí v následujících letech do své evropské flotily více než 1500 nákladních vozů na baterie. Celý program, který zahrnuje také budování dobíjecích stanic, má urychlit postup společnosti k uhlíkové neutralitě do roku 2040.

Vlastní dobíjecí infrastruktura je přitom podle Iva Hykyše z Unicornu zásadní pro efektivní fungování elektromobilní flotily a minimalizaci provozních nákladů. „Firma pak může dobíjení přizpůsobit potřebám svého provozu. Pokud její vozy zvládnou denní trasy na jedno nabití, může je dobíjet přes noc pomalejšími, ale také levnějšími a k bateriím šetrnějšími střídavými AC stanicemi. Pokud naopak potřebuje vozidla dobít několikrát za den, měla by volit výkonné stejnosměrné DC stanice,“ vysvětluje Hykyš. Dobíjení ve vlastní režii podle něj navíc minimalizuje náklady na elektřinu, jejíž cena je pak dána tarifem sjednaným s dodavatelem energií. Stále populárnější jsou ovšem i vlastní zdroje v podobě fotovoltaických panelů, které mohou celou ekonomiku elektrického fleetu ještě výrazně vylepšit.

Udržitelně a levně zároveň

Hnacím motorem přechodu k e-mobilitě jsou ale především ekologické závazky firem. Pozadu za obrem e-commerce Amazonem zjevně nechtějí zůstat ani tradiční obchodníci. Americký řetězec Walmart letos podepsal smlouvu na nákup 4500 elektrických aut s opcí až na deset tisíc vozů. Tato flotila by měla od příštího roku doručovat lidem jejich online nákupy. „Díky udržitelnému přístupu k rozšiřování našeho fleetu pro doručování na poslední míli jsme schopni našim zákazníkům poskytnout ještě lepší možnosti dovážky nákupu ten samý den při zachování nízkých nákladů,“ uvedl viceprezident Walmartu pro inovace a automatizaci David Guggina. Také Walmart přitom směřuje k dosažení nulových emisí do roku 2040.

Ekologické pohnutky vedou i švédskou síť prodejen nábytku Ikea, která v rámci své cesty k bezemisnímu provozu už v roce 2020 zdvojnásobila počet doručení elektrickými nebo jinými bezemisními vozidly. Postupně rozšířila využití elektromobilů do 19 zemí a veškeré doručování zboží zákazníkům chce zajišťovat bez výfukových plynů do roku 2025. Tohoto cíle už dosáhla například v čínské Šanghaji, kde svých více než 900 rozvážek denně zajišťuje pouze elektromobily.

Na postupu je ale také elektrifikace její logistiky v Británii, kde její přepravní partner, společnost DX, nedávno oznámil projekt na nákup elektrických vozidel. V rámci něj už investoval 750 tisíc liber a plánuje další investice během následujících tří let, aby postavil počáteční flotilu 60 elektromobilů pro potřeby švédského řetězce.

