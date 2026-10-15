Volný pád akcií Skydance. Ellisonův mediální obr po fúzi odepsal třetinu hodnoty
Příběh spojení dvou velkých hollywoodských studií Warner Bros. a Paramount má další dějství. A tentokrát se odehrává na akciových trzích. S akciemi nové společnosti Skydance Corporation, která aktiva obou studií pohltila, se obchoduje od 6. října. A od té doby se akcie propadly o téměř třetinu. A jen ve středu odepsaly 25 procent hodnoty. Ačkoli šlo o technickou úpravu, akcionáři mají více důvodů k zamyšlení.
Hollywood nikdy neprožil tak ohromnou kauzu. Alespoň ne z pohledu investorů. Spojení dvou velkých studií Paramountu a Warner Bros. má hodnotu přesahující 110 miliard dolarů a jeho architekt David Ellison, syn zakladatele Oraclu Larryho Ellisona, má s novým studiem obří plány. Jenomže krátce po dokončení fúze se ukazuje, že možná problémy přijdou dříve, než očekávali i největší odpůrci tohoto spojení.
Ellison obě studia spojil se svou dřívější společností Skydance do nové entity Skydance Corporation. Její debut na burze 6. října začínal těsně pod hranicí deseti dolarů. Od té doby však hodnota soustavně klesá a ve středu přišel strmý pád: akcie během jediného dne spadly o 25 procent až k úrovni 6,70 dolaru, což celkovou ztrátu od vstupu na burzu prohloubilo na více než 33 procent.
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Obří dluh
Co za tím stojí? Faktorů je hned několik a velký odpor vůči spojení těchto dvou studií pod vedením Davida Ellisona, jenž v Hollywoodu i části politického spektra panuje, je pouhý začátek.
Pro investory, tradičně oportunistické a ignorující ideologická hlediska, je mnohem důležitější dluh, kterým byla firma zatížena. Ellison si totiž musel na vykoupení dosavadních akcionářů Warner Bros. půjčit desítky miliard dolarů, celkový dluh tak vyšplhal k 80 miliardám dolarů. To přitom odpovídá zhruba sedminásobku EBITDA.
Aby studio dokázalo takový dluh mořit z vlastní činnosti, muselo by zásadně změnit fungování a vedle škrtů, které Ellison slibuje, také být schopno uvádět mimořádně úspěšná díla, ať už do kin nebo do televizí. Pro investory to pak znamená, že si na případné dividendy počkají hodně dlouho, protože financování obsluhy dluhu bude vždy prioritou.
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Stamiliony nových akcií
Druhým důvodem středečního propadu akcií je technická účetní operace související s distribucí bezplatných warrantů. Bývalí akcionáři Paramountu získali právo v budoucnu nakoupit až 470 milionů nových akcií Skydance Corporation. Jakmile se však tyto warranty začaly na burze obchodovat jako samostatný cenný papír (pod tickerem SKYD WS), jejich tržní hodnota se automaticky odečetla z ceny samotné kmenové akcie.
Pro investory to zároveň znamená dvojí vzkaz: uplatnění warrantů sice může firmě přinést až 5,7 miliardy dolarů čerstvého kapitálu, v delším horizontu ale zásadně naředí podíly stávajících akcionářů.
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