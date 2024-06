Kolik zaměstnanců zůstane v Liberty? Záležet bude na novém investorovi, řekl Jurečka

Kolik pracovníků v huti Liberty po převzetí zůstane, bude záležet na tom, jaký investor firmu získá. Stát bude hledat cestu, jak by případně mohl vyplácet zaměstnancům mzdy déle než tři měsíce, aby je v podniku udržel, uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ministr dále uvedl, že ví o dvou zájemcích o podnik. Nevyloučil, že by se mohli přihlásit ještě další. Šéf odborového svazu KOVO Roman Ďurčo vyzval zaměstnance, aby výpovědi hromadně nepodávali. Generální ředitel úřadu práce Daniel Krištof řekl, že úřad by mohl náhradní výplatu prvním pracovníkům začít posílat příští týden.

„Pokud se má podnik znovu rozjet, tak potřebujeme lidi udržet, aby nepodávali hromadné výpovědi. Děláme maximum pro to, abychom složitou a vypjatou situaci dokázali pomoci co nejlépe zvládnout, aby lidé mohli v průběhu prázdnin nastoupit do nové Liberty s novou perspektivou,“ řekl Jurečka. Podle něj by byl „ideální scénář“, kdyby se případní investoři mohli co nejdřív seznámit se stavem provozů a podali svou nabídku. „Já vím o dvou velmi vážných zájemcích. Pokud se v tom příštím, možná přespříštím týdnu objeví další, nelze vyloučit,“ řekl šéf resortu.

Podle něj je cíl lidi udržet, aby po nástupu nový zájemce mohl výrobu spustit a nemusel nové pracovníky hledat. Odbory zaměstnance vyzvaly, aby hromadně výpovědi nepodávali. „Vnímáme pozitivně, že se tu objevují strategičtí investoři. Pevně věřím, že se podaří zachovat co nejvíc pracovních míst,“ uvedl Ďurčo.

Zaměstnanci žádají o mzdy

Stát po začátku insolvenčního řízení poskytne nevyplacené mzdy, a to po tři měsíce. Zaměstnanci o ně mohli začít žádat v pondělí. První den to podle generálního ředitele úřadu práce Daniela Krištofa udělalo 437 lidí. Krištof řekl, že ve firmě funguje „deset mobilních týmů“, které žádosti přijímají. Tvoří je pracovník úřadu a personalista z podniku. Do formulářů se tak dostanou potřebné informace a vyřizování je rychlé. „Peníze bychom mohli lidem začít posílat příští týden,“ řekl Krištof.

Podle něj většina lidí žádá o náhradní výdělek rovnou za celé tři měsíce. Upřesnil, že tříměsíční výdaje včetně odvodů by mohly činit kolem miliardy korun. Podotkl, že i pro tyto případy se platí odvody ze mzdy na politiku zaměstnanosti. Zaměstnavatel na ni z vyměřovacího základu zaměstnanců posílá 1,2 procenta.

Ministr Jurečka řekl, že při vážném zájmu o firmu je případně možné hledat cesty k prodloužení výplaty třeba o měsíc či dva. Chce o tom jednat s lídry koaličních stran. Připravil by pak rychlou novelu zákona, která by to umožnila.

