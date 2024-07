Úřad práce chystá černý scénář pro případ hromadných výpovědí v Liberty

Úřad práce se chystá na možnost, že by zaměstnanci hutní společnosti Liberty Ostrava začali naráz podávat výpovědi. Připravuje se tak na případné zapsání většího počtu lidí do evidence nezaměstnaných a rychlé vyřizování podpor. Podle generálního ředitele úřadu práce Daniela Krištofa j je nutné mít i "černý scénář".

Vedení firmy, která je od června v insolvenci, by mělo v úterý jednat se zástupci Moravskoslezského úřadu práce o dalším postupu. Stát zaměstnancům Liberty poskytuje teď náhradní mzdu, vyplácí ji po tři měsíce.

„Musíme být nachystáni na nejčernější scénář. Ladíme postup, kdyby lidé podávali hromadně výpovědi. Pokud by to byla velká vlna, abychom zvládli rychle zpracovat evidenci i podpory v nezaměstnanosti. Technicky musíme být připraveni,” uvedl generální ředitel.

Podle něj úřad poskytování náhradních mezd zvládá dobře a peníze se daří rychle vyplácet. V podniku funguje desítka mobilních týmů. Vedle přijímání žádostí o náhradu mzdy se pracovníci soustředí teď i na poradenství. Na místě jsou také zástupci sociální správy.

„Vysvětlujeme, jaké mají lidé možnost a jak tyto možnosti finančně vypadají, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout. Samotné rozhodnutí je na konkrétním člověku,” uvedl šéf úřadu. Podle něj "číslem jedna" mezi dotazy zaměstnanců Liberty je otázka na možnost ukončení pracovního poměru.

Miliardy z evropských dotací

Lidé mohou od státu získat výdělek za tři měsíce. Úředníci teď přijímají žádosti za druhý měsíc. Pro některé zaměstnance může být řešením nástup do předčasného důchodu. Jiní mohou zvážit, zda vezmou jiné místo hned, nebo se zapojí do rekvalifikace. Podle Krištofa má úřad práce prostředků na přeškolení a digitální vzdělávání dost. K dispozici jsou miliardy korun z evropských dotací.

„Nevíme, jaká je motivace lidí. S každým musíme individuálně řešit, co on sám chce. Při prvním podání žádosti o mzdu se lidé nechtěli o jiných věcech bavit, teď si vše nechávají vysvětlit,” popsal Krištof.

Zástupci vlády se opakovaně sešli s insolvenčním správcem. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nedávno řekl, že o převzetí hlavní části provozu nemá žádný investor zájem a jedna nabídka je na získání druhovýroby. Šéf resortu práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem zopakoval, že do konce července by mohlo být jasné, v jakém rozsahu bude možné výrobu v Liberty Ostrava zachovat.

Většina z 5000 zaměstnanců Liberty byla kvůli potížím firmy od prosince doma. Podle šéfa odborového svazu KOVO Romana Ďurča by obnovení druhovýroby vrátilo do práce asi 2000 pracovníků. Kolik lidí by mohlo případně výpověď teď podat, šéf úřadu práce nechtěl odhadovat. Nekomentoval ani možnost, že by pracovníkům dala hromadnou výpověď firma.

