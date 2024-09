Další vybavení. Ukrajinci dostanou americké rakety dlouhého doletu JASSM

Spojené státy jsou blízko souhlasu s poskytnutím střel dlouhého doletu JASSM Ukrajině, která by jimi mohla zasahovat cíle hluboko v Rusku. Kyjev ale bude muset počkat několik měsíců, než budou vyřešeny technické záležitosti. Zařazení těchto střel vzduch-země do balíčku vojenské pomoci pro Kyjev by mělo být oznámeno letos na podzim, uvedly tři zdroje agentury Reuters s tím, že konečné rozhodnutí ještě nepadlo.

Dodávka JASSM na Ukrajinu by mohla významně změnit strategické prostředí války Ruska proti Ukrajině tím, že by se velká část ruského území ocitla v dostřelu výkonné a přesně naváděné střely s plochou dráhou letu. Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena nyní celou věc posuzuje, uvedli informovaní činitelé.

Vojenští analytici naznačují, že dodávka střely JASSM, která má větší dolet než většina ostatních střel v současném ukrajinském inventáři, by mohla Rusko přinutit k přesunu zásobovacích skladů stovky kilometrů do hloubi ruského území. To by vážně zkomplikovalo ruskou schopnost pokračovat v útočných operacích a potenciálně by to Ukrajině poskytlo strategickou výhodu.

Odpalování z míst poblíž severní hranice Ukrajiny s Ruskem by Kyjevu umožnilo zasáhnout vojenská zařízení až v ruských městech Voroněž či Brjansk. Na jihu by jejich umístění v blízkosti frontové linie umožnilo údery na letiště nebo námořní základny na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym.

Systém JASSM byl zatím integrován pouze do letounů americké konstrukce. Ukrajina má ale nyní v provozu několik desítek letounů F-16, z nichž každý může nést dvě tyto střely. Jeden z amerických představitelů uvedl, že navíc existují snahy, aby se střela mohla odpalovat i z jiných než západních letounů. Ukrajina má nyní k dispozici stíhačky MiG-29 a Su-27 a rovněž taktické bombardéry Su-24.

Starší verze JASSM, kterou vyrábí společnost Lockheed Martin, mají dolet přibližně 370 kilometrů. Střely o délce asi čtyři metry jsou navrženy tak, aby byly nepřátelskými radary obtížně zachytitelné. Mohou létat blízko země a být naprogramovány tak, aby se vyhnuly místům koncentrace protivzdušné obrany. Existuje také verze střely JASSM s doletem až přibližně 800 kilometrů.

Desítky milionů za kus

Zdroje Reuters neuvedl, které z těchto verzí USA zvažují dodat Ukrajině. Střel s kratším doletem mají ale na skladech více. Nejnovější verze stojí přibližně milion dolarů (22,7 milionů korun) za kus.

Poskytnutí JASSM by rovněž zvýšilo tlak na Washington, aby upustil od restrikcí ohledně ukrajinských útoků s pomocí amerických zbraní na cíle uvnitř Ruska, uvedl pracovník amerického Kongresu, který se touto problematikou zabývá.

USA se zdráhají Ukrajině dodávat zbraně, které by mohly zasáhnout cíle hluboko uvnitř Ruska, protože se obávají, že by to vedlo k eskalaci konfliktu, vtažení NATO do války či jadernému střetu, uvedl Reuters.