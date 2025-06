Za pět let na polovinu. Poště setrvale klesá počet přepravených zásilek do dvou kilogramů

Pokles počtu balíků přepravených v rámci základních služeb lze podle zprávy Českého telekomunikačního úřadu přičíst přechodem uživatelů poštovních služeb ke komerčně poskytovaným poštovním službám, které se rychleji přizpůsobují měnícím se potřebám a očekáváním zákazníků.

Počet přepravených poštovních zásilek do dvou kilogramů v síti České pošty za posledních pět let klesl o více než polovinu na loňských 81,5 milionu. Meziročně šlo o propad o 22,5 procenta. Stejným tempem klesal zájem i posílání doporučených zásilek nebo poštovních poukázek. Důvodem je přechod zákazníků na jiné formy komunikace nebo služby. Vyplývá to z pravidelné zprávy Českého telekomunikačního úřadu.

„Pokles přepravy listovních zásilek je způsoben přechodem na jiné formy písemné komunikace (chatovací aplikace, e-maily, datové schránky apod.). Pokles počtu balíků přepravených v rámci základních služeb lze přičíst přechodem uživatelů poštovních služeb ke komerčně poskytovaným poštovním službám, které se rychleji přizpůsobují měnícím se potřebám a očekáváním zákazníků. Na rozdíl od držitele poštovní licence, který je při poskytování základních služeb povinen dodržovat stanovené regulatorní požadavky, mohou komerční poskytovatelé pružněji reagovat na vývoj trhu a chování uživatelů,“ konstatoval úřad.

Změna preferencí

ČTÚ předpokládá, že objem poskytovaných základních služeb bude i v nadcházejícím období nadále klesat a tento trend přičítá dlouhodobé změně v preferencích uživatelů. Zatímco na trhu poštovních služeb celkově podle úřadu dochází k trvalému růstu objemu přepravovaných balíků poskytovaných v komerčním režimu, tento nárůst nebyl v roce 2024 schopen kompenzovat pokračující pokles přepravených listovních zásilek, které i nadále tvoří největší část přepravy v rámci základních služeb, které musí pošta poskytovat na základě licence.

Česká pošta loni podle auditovaných výsledků zvýšila ztrátu o 502 milionů Kč na 1,246 miliardy korun. Konsolidované provozní výnosy klesly o 872 milionů korun na 18,321 miliardy korun. Pošta od dubna vyčlenila komerční balíkové a logistické služby do nového odštěpného závodu České pošty – balíkové služby. Má být mezistupněm před úplným oddělením do samostatné akciové společnosti Balíkovna. Management České pošty plánuje pro tuto komerční část firmy najít strategického partnera.

