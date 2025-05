David Ondráčka: Tykač si kupuje vliv. Devadesátky by rád nechal minulosti

Pavel Tykač je jeden z nejaktivnějších oligarchů v českém byznysovém rybníčku, jeho tahy má smysl více sledovat. Jeden z nejrychleji bohatnoucích fosilních miliardářů s velmi problematickou privatizační minulostí (Motoinvest, CS fondy), velkými aktuálními zájmy kolem modernizačních dotací po konci hnědého uhlí a tajnými nákupy majetkových podílů ČEZu.

Buduje si cíleně vlastní politické a mediální vazby a marketingový tým, má zájem si pořídit svá média (zájem o Mafru). Snaží se vytvářet vlastní příběhy o tom, jak podporuje prospěšné věci a nadace, a co nejvíce zakrýt svou divokou a často velmi hraniční „kumulační fázi“ obřího majetku. Koupě fotbalové Slavie už je jen taková dohra v rámci sportwashingu. Milí novináři a analytici, nebojte se o těchto lidech psát. Veřejnost si zaslouží vědět víc o zákulisí byznysu a politiky, tam je vliv.

Jak si vyprat minulost

Tato starší generace oligarchů, která zbohatla během divoké privatizace bez pravidel v 90. letech, se brání označení „oligarchové“. Nechtějí, aby jejich děti slyšely ve škole nějaké zlé větičky, že třeba jejich otec má prachy, protože „ukradl investiční fond nebo důl“. A děti v kolektivu umí být kruté, to každý zná. Tito lidé dnes chtějí působit jako standardní investoři mezinárodního střihu, touží po dobré reputaci a chtějí ji hned. Všechny jejich kroky k tomu mají sloužit. Před 15 lety Tykače nikdo nebral za seriózního podnikatele, ale za žraloka z privatizace a tunelování CS fondů. A dnes naopak sledujeme příběhy, jak si vyprat problematickou minulost a vytvořit si přitom solidní image do budoucna.

Faltýnek mlčí, a to je ten nejhlasitější signál

Je nepochybné, že Tykač má potřebu držet si politiky hodně nablízko, už kvůli konci těžby uhlí a následným miliardovým dotacím z Modernizačního fondu. Jakou formou jeho lobbing probíhá zůstává poměrně skryto (má v tom smysl sledovat i osobní a politické vazby jeho pomocníka Dienstla). V politickém zákulisí se však delší dobu mluví o tom, že je s ním velmi nablízko Faltýnek a že spolu pravidelně konzultují věci.

Faltýnek byl roky jasně nejmocnější lobbista v zemi. Bral si mandát a zařizoval věci. Na mnoha místech má pořád své lidi, je skvěle zasíťovaný. Teď je uklizený jako neviditelný poslanec ANO, veřejně mlčí, ale to je evidentně jen dočasná fáze. Bylo by překvapením, kdyby tyto kontakty s Tykačem probíhaly bez blízké koordinace s Babišem.

ČEZ

Tykač hraje nepochybně velkou strategickou hru kolem energetického gigantu ČEZ. Má tam velké a silně neprůhledné zájmy při kupování podílů ČEZ přes offshorové kyperské schránky. Kolik ČEZu už Tykač tajně koupil přes prostředníky, 10procentní? Média píší, že cenu akcií ČEZ táhnou nahoru i obří miliardové nákupy akcií, které realizoval kupec s vazbami na energetickou skupinu Sev.en Tykače.

A dále se třeba v médiích dočtete, že Babiš s Tykačem se nakonec spolu dohodnou, jak to udělají s ČEZ. Tedy dva oligarchové udělají jakýsi deal nad polostátním gigantem? Pamatuji časy, kdy by takový titulek ještě pár obočí zvedl.. Aktuálně jsme v klíčové a velmi problematické fázi tendru na jádro a možných změn struktur ČEZ. Ví tedy Fialova vláda, na čem vlastně je a komu její kroky mohou sloužit? Dává ji BIS přesné informace, pokud ty akcie Tykač kupuje přes kyperské schránky a bílé koně? A řeší tu majetkovou strukturu také regulátor ČNB?

Kauza náměstka Tesaře (TOP 09)

Jen občas Tykačovy politické vazby probublají ven. Stalo se to u loňského skandálu politického náměstka Tesaře za TOP 09, což byl evidentně jeho spřízněný člověk na Ministerstvu životního prostředí. Před jeho působením ve funkci varovala premiéra Fialu výslovně dokonce i BIS, že je vyšetřován policií a představuje bezpečnostní riziko. To už je docela síla a je chyba, že to média nerozebírala podrobněji. Šlo hlavně o rekultivaci severočeských lomů po těžbě hnědého uhlí a konkrétně o dotace z Modernizačního fondu (v něm jsou k dispozici mnohamiliardové dotace na obnovu krajiny, rekultivační projekty a modernizaci, jdou z výnosů emisních povolenek).

Předsedkyně TOP 09 Pekarová musela rychle zasáhnout, aby se skandál ututlal a nerozjel naplno. A tak tento transakční náměstek velmi rychle a tiše z ministerstva zmizel. Přece žádná strana, co hlásá evropské hodnoty a stojí na správné straně, nechce být spojována s možnými dotačními výhodami pro oligarchii, že.

Braun a Prchal píší nový příběh o hodném oligarchovi

Tykač má evidentně neskrývanou osobní ambici ovlivňovat veřejnou a tím i politickou debatu, chce do toho prostě mluvit. Primárně přes think-tanky své rodiny, snahu koupit si vlastní média a sponzoring všeho možného. Proto si najala Tykačova žena do svého think-tanku letité Babišovy spolupracovníky z ANO, kampaňového stratéga Alexandra Brauna a facebookového marketéra Prchala. Politický marketing a ambice ovlivňovat politické prostředí je tam výrazně cítit. Je to spíš think-tank, nebo PR nástroj, kde mají lidi jako Prchal s Braunem psát nový příběh o hodném oligarchovi? Myslím, že užitečných idiotů se dá za peníze najmout vždy dost.

Slavia a Mafra

Není vůbec vyloučeno, že nakonec i ten mediální dům Mafra skončí u Tykače (aspoň takto se spekuluje v zákulisí) a jeho vliv na veřejné mínění a politiku ještě přímo posílí. Navíc se spekuluje o možných vazbách na vedení ČT (nebo teď už odvolané vedení). Přičtěte k tomu koupi fotbalové Slavii, kterou si pořídil a relativně drobné jako jakousi statusovou záležitost. Je to sportovní investice s politickým přesahem s poměrně velkým mediálním i společenským výtlakem. Zápasy Slavia-Sparta jsou pak dnes především veřejným byznysovým setkáním Tykač-Křetínský. A postupně se nám tam rýsuje obrázek jednoho z nejvlivnějších a nejaktivnějších oligarchů v českém rybníčku.