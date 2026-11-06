Český průmysl šlape. Auta a elektřina vytáhly výrobu k nejsilnějšímu růstu za čtyři roky
Český průmysl v září výrazně zrychlil a meziročně vzrostl o 6,2 procenta, nejvíce za čtyři roky. Pomohla především výroba aut a elektřiny, zatímco nové zakázky ze zahraničí přidaly přes 14 procent. Stavebnictví se po srpnovém poklesu vrátilo k mírnému růstu a zahraniční obchod skončil po dvou měsících znovu v přebytku.
Českému průmyslu se v září dařilo nejlépe za poslední čtyři roky. Průmyslová výroba meziročně vzrostla o 6,2 procenta, rychlejší tempo zaznamenala naposledy v září 2022. Meziměsíčně produkce přidala 2,7 procenta, což byl nejvyšší růst od října 2023. Podle Českého statistického úřadu táhla výkon především výroba motorových vozidel a elektřiny.
Dařilo se také výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, elektrických zařízení nebo počítačů, elektroniky a optických přístrojů. Pokles naopak zaznamenala některá menší odvětví zpracovatelského průmyslu a také výroba nekovových minerálních výrobků či pryžových a plastových produktů.
„Nadále platí, že průmyslu jako celku se i přes všechny omezující ekonomické faktory dále daří a v růstu je většina průmyslových odvětví,“ uvedl Radek Matějka z ČSÚ.
Skupina CSG si dál upevňuje pozici na americkém obranném trhu. Její společnost MSM North America se dostala mezi vybrané dodavatele americké armády, kteří budou moci soutěžit o modernizaci sedmi muničních závodů. Pětiletý program má celkový finanční strop zhruba 4,2 miliardy dolarů, samotné zařazení do něj ale ještě negarantuje konkrétní zakázky.
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Zprávy z firem
Skupina CSG si dál upevňuje pozici na americkém obranném trhu. Její společnost MSM North America se dostala mezi vybrané dodavatele americké armády, kteří budou moci soutěžit o modernizaci sedmi muničních závodů. Pětiletý program má celkový finanční strop zhruba 4,2 miliardy dolarů, samotné zařazení do něj ale ještě negarantuje konkrétní zakázky.
Zakázky táhne zahraničí
Pozitivním signálem jsou nové zakázky. Jejich hodnota se meziročně zvýšila o osm procent a meziměsíčně dokonce o 11,2 procenta. Hlavní impuls přišel ze zahraničí, odkud zakázky vzrostly o 14,4 procenta. Tuzemské objednávky naopak klesly o 3,3 procenta.
Silnější poptávku evidovali statistici například u kovodělných výrobků, kolejových vozidel, elektrických zařízení, počítačů, elektroniky nebo hutnictví. Zaměstnanost v průmyslu ale dál mírně klesala, průměrný počet pracovníků se meziročně snížil o 0,9 procenta.
Stavebnictví se vrátilo k růstu
Mírné zlepšení zaznamenalo také stavebnictví. Produkce meziročně vzrostla o 1,6 procenta a po srpnovém poklesu o 1,4 procenta se znovu dostala do plusu. Inženýrské stavitelství přidalo 2,9 procenta, pozemní stavitelství 0,8 procenta.
Meziměsíčně ale stavební výroba o 0,4 procenta klesla. Úřady vydaly 5580 stavebních povolení, meziročně o půl procenta méně. Začalo se stavět 3511 bytů, což bylo o 1,2 procenta méně než před rokem, a dokončeno bylo 2976 bytů, meziročně o procento méně.
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Obchod se vrátil do přebytku
Zahraniční obchod skončil v září po dvou měsících opět v kladných číslech. Přebytek činil 23,7 miliardy korun, meziročně byl ale o 3,3 miliardy nižší. Vývoz vzrostl o 7,8 procenta na 456,8 miliardy korun a dovoz o 9,2 procenta na 433,1 miliardy.
Bilanci zhoršoval především obchod s ropou a zemním plynem, počítači a také koksem a rafinovanými ropnými produkty. Naopak pozitivně se projevil vyšší přebytek v obchodu s elektřinou, kovodělnými výrobky a ostatními dopravními prostředky, kam patří například letadla a kolejová vozidla.
Obchod se státy Evropské unie skončil přebytkem, který se meziročně zvýšil o 14,9 miliardy korun. Deficit se státy mimo EU se naopak prohloubil o 16,2 miliardy.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.