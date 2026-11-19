Česko zná nejlepší pivovar roku, titul krále minipivovarů míří na Vysočinu
Česká pivní scéna rozdala letošní ceny. Vedle velkých značek bodovaly i malé řemeslné pivovary a výsledky ukázaly, že chuť Čechů se znovu vrací k dobře udělanému ležáku.
Česko zná nejlepší pivovary a piva letošního roku. Pivovarem roku se podle Sdružení přátel piva stal Budějovický Budvar, zatímco mezi minipivovary zvítězil MadCat z Kamenice u Jihlavy. Titul Létající pivovar roku, tedy ocenění pro pivovar vařící v pronajatých provozech, získal Černý Potoka ze Starého Místa na Jičínsku. Sládkem roku se stal bývalý prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň ze společnosti Pivo Praha.
Výsledky ankety pořadatelé vyhlásili v pivovaru Rampušák v Dobrušce. Soutěž Sdružení přátel piva se koná už od roku 1990 a podle předsedy sdružení Tomáše Erlicha jde o nejstarší novodobou spotřebitelskou soutěž na českém pivním trhu. O výsledcích nejprve hlasuje přibližně 1600 členů sdružení, nejlepší piva následně postupují do anonymní finální degustace.
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Letos se žádný vítěz neudržel na vrcholu
Letošní ročník přinesl výraznou obměnu vítězů. „Po dlouhé době se stalo, že žádný z vítězů předchozího ročníku neobhájil vítězství, ač v mnoha případech získal alespoň umístění mezi třemi nejlepšími,“ uvedl Erlich.
Mezi světlými výčepními pivy zvítězila Desítka od pražského minipivovaru Badflash. Podle Erlicha tuto kategorii vůbec poprvé ovládly minipivovary. Nejlepším světlým ležákem se stal dvanáctistupňový Fabián z Pivovaru Hostomice, mezi silnými spodně kvašenými pivy vyhrál Gothard 16 z hořického pivovaru JungBerg.
V kategorii tmavých a polotmavých spodně kvašených piv zvítězila Černá svině od Černokosteleckého pivovaru. Nejlepší světlé svrchně kvašené pivo podle sdružení uvařila Nachmelená opice z Krnova a mezi pšeničnými pivy bodoval Primátor Weizen z náchodského Primátora. Právě ten se stal také celkovým vítězným pivem napříč všemi kategoriemi v anketní části.
Po více než sto letech čeká ostravský pivovar Ostravar zásadní změna. Pivovary Staropramen příští rok postupně ukončí výrobu v Ostravě a klíčová piva značky přesunou do svého závodu na pražském Smíchově. Změna se dotkne přibližně 120 zaměstnanců. Firma krok vysvětluje poklesem spotřeby piva, rostoucími náklady a snahou efektivněji využívat výrobní kapacity.
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Zprávy z firem
Po více než sto letech čeká ostravský pivovar Ostravar zásadní změna. Pivovary Staropramen příští rok postupně ukončí výrobu v Ostravě a klíčová piva značky přesunou do svého závodu na pražském Smíchově. Změna se dotkne přibližně 120 zaměstnanců. Firma krok vysvětluje poklesem spotřeby piva, rostoucími náklady a snahou efektivněji využívat výrobní kapacity.
Pivní svět se vrací k ležáku
Výsledky přicházejí v době, kdy české pivovarnictví čelí poklesu spotřeby. „Někde klesají výstavy strměji, někde méně. U nás to není tak extrémní jako například v Německu či Belgii. Trend, kdy mladá generace pivo příliš nepije, je bohužel všude,“ uvedl Erlich.
Pivovary ale dál přicházejí s novými pivy a styly. Zároveň se podle Erlicha mění i preference zákazníků. „Konzumenti se vracejí k dobře vybalancovanému ležáku. Už to není překotný závod o nejsilnější či nejhořčejší piva,“ uvedl.
České pivovary loni uvařily 19,96 milionu hektolitrů piva, meziročně o 4,3 procenta méně. Spotřeba klesla o 3,2 procenta na 121 litrů na obyvatele, což v přepočtu znamená, že každý Čech vypil o osm velkých piv méně než v roce 2024. Také zhruba 520 českých minipivovarů vyrobilo méně – jejich produkce klesla na 383 tisíc hektolitrů.
Pocta jednomu z mužů, kteří stáli za Bernardem
Mimořádnou cenu za přínos českému pivovarnictví udělilo sdružení in memoriam Josefu Vávrovi, vrchnímu sládkovi, generálnímu řediteli a spolumajiteli Rodinného pivovaru Bernard. Vávra letos v srpnu zemřel po těžké nemoci ve věku 66 let. Spolu se Stanislavem Bernardem stál v roce 1991 u zrodu pivovaru a byl autorem receptur jeho piv. Bernard v minulosti získal od Sdružení přátel piva osm titulů Pivovar roku.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.