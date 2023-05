České dráhy opět ztratily část trhu ve prospěch Jančurova RegioJetu

České dráhy loni opět ztratily část trhu osobní železniční dopravy v ČR. Uvádí to výroční zpráva Správy železnic. Ze soukromých dopravců nejvíc své postavení na trhu posílil Jančurův RegioJet.

Podle ní měla společnost v roce 2022 podíl 82,65 procenta takzvaných vlakových kilometrů, meziročně o 1,2 procentního bodu méně. Druhým největším dopravcem byl RegioJet s 5,5 procenta, následuje Arriva s 5,1 procenta. V nákladní železniční dopravě má stále nadpoloviční část trhu společnost ČD Cargo, která svůj podíl meziročně navýšila o dva procentní body na 58,4 procenta.

Podíl Českých drah na trhu osobní železniční dopravy klesá dlouhodobě. Například před deseti lety ještě ovládaly přes 97 procent trhu, dceřiná firma ČD Cargo pak téměř 80 procent nákladní železniční dopravy. V důsledku liberalizace trhu však posilují jiní dopravci. RegioJet podnikatele Radima Jančury v osobní dopravě posílil meziročně o 0,7 procentního bodu, Leo Express o 0,2 procentního bodu a dopravce Die Länderbahn CZ o 0,5 procentního bodu.

Druhým největším nákladním železničním dopravcem je společnost Metrans s 9,4 procenta, následuje PKP Cargo International s 5,5 procenta, která meziročně ztratila přes jeden procentní bod. Významný nárůst zaznamenal dopravce Lokorail, a to o necelý procentní bod na 2,9 procenta. Celkový počet dopravců se v minulém roce snížil o šest na 120, uvedla Správa železnic.

Na síti Správy železnic v loňském roce vzrostly výkony v nákladní dopravě. Ve srovnání s rokem 2021 se zvýšil počet vlakových kilometrů o 3,5 procenta a hrubých tunových kilometrů o 8,5 procenta. V osobní dopravě stoupl výkon v hrubých tunových kilometrech o dvě procenta.

Pomocí hrubých tunových kilometrů (HRTKM) se měří objemy nákladní dopravy, je to součin hmotnosti všech železničních vozidel zařazených do vlaku a ujeté vzdálenosti v kilometrech. Vlakové kilometry (VLKM) je ujetá vzdálenost vlaků v kilometrech.

