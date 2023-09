Česká pošta se chce zbavit rodinného stříbra. Prodává budovu v Jindřišské ulici

Česká pošta nabídla na portálu veřejné správy budovu na rohu Jindřišské ulice a Politických vězňů. Během 30 dnů o ní mohou projevit zájem státní instituce. Minimální cena je ve výši odhadu 1,325 miliardy korun, uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Pokud o budovu nebude mít zájem nikdo ze státního sektoru, začne podnik připravovat nabídku na prodej ostatním subjektům. Formu této nabídky včas upřesní. O budovu již dříve projevil zájem Magistrát hlavního města Prahy.

Společně s kupní smlouvou se bude uzavírat nájemní smlouva, na jejímž základě bude Česká pošta oprávněna využívat zastřešenou dvoranu hlavní pošty, dále prostory v druhém nadzemním podlaží a šest parkovacích stání na nezastřešeném dvoře.

Zájem pražského magistrátu zúčastnit se případných aukcí České pošty na prodej centrální pobočky a dalších nemovitostí schválili pražští zastupitelé koncem června. Město tehdy uvedlo, že by preferovalo přímý odkup nemovitostí. Magistrát má zájem i o budovu v Moravské ulici v Praze 2.

Rozsáhlá novorenesanční budova byla postavena v letech 1871 až 1874 a následně rozšiřována. V roce 1998 byla prohlášena za kulturní památku. Pošta v ní nabízí široký okruh služeb, v bočním traktu s vchodem z ulice Politických vězňů sídlí ředitelství České pošty. Zajímavostí je 1780 poštovních přihrádek, které se v budově nacházejí. Některé z nich mají původní podobu, některé jsou moderní. Česká pošta v budově sídlí od roku 1873.

Minulý týden pošta prodala v elektronické aukci tři nepotřebné nemovitosti v pražské Krči. Dohromady za ně získá téměř 400 milionů korun. Pošta ve snaze snížit ztrátu zrušila od letošního července v Česku tři stovky poboček a ohlásila, že se bude zbavovat majetku. Každou ze tří nabízených nemovitostí pošta prodávala prostřednictvím vlastní aukce. Nejvyšší vyvolávací cenu, přes 310 milionů korun, měla budova v ulici Na Strži.

Česká pošta loni vykázala ztrátu 1,73 miliardy korun, letos to měly být až čtyři miliardy korun, proto sáhla k úsporným opatřením. Ke konci června uzavřela 300 z celkového počtu 3200 poboček.