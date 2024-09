Češi jako moderní otroci. V britské pobočce McDonald’s jim gang bral i minimální mzdu

V britské pobočce amerického řetězce s rychlým občerstvením McDonald’s a v továrně na pečivo pracovali jako moderní otroci Češi. Informuje o tom zpravodajský server BBC. Gang tam podle jeho zjištění vykořisťoval 16 lidí z České republiky déle čtyři roky. Zapojené firmy varovné signály dlouho přehlížely.

Oběťmi byli lidé pocházející ze zranitelného prostředí. Většinou byli bez domova nebo drogově závislí. Pracovali buď v restauraci rychlého občerstvení nebo v továrně, která dodávala pečivo supermarketům, jako je Asda, Co-op, Marks & Spencer, Sainsbury's, Tesco a Waitrose. Vydělávali sice alespoň zákonem stanovenou minimální mzdu, ale gang jim ji téměř celou zabavoval. Na jeden účet chodila výplata pro čtyři lidi. Žili za pár liber denně ve stísněných podmínkách v děravé kůlně a v nevytopeném karavanu. Policie zjistila, že z jejich práce gang financoval luxusní auta, zlaté šperky a nemovitost v České republice.

Oběti pracovaly v pobočce McDonald's v Caxtonu v hrabství Cambridgeshire. Další lidé byli zaměstnaní ve společnosti vyrábějící chléb pitta, která měla továrny v Hoddesdonu v hrabství Hertfordshire a v Tottenhamu v severním Londýně a vyráběla zboží vlastní značky supermarketů.

Únos zpět

Vykořisťovaným lidem se podařilo utéct a uprchnout domů. Gang je ale vypátral a unesl zpět do Británie. Jejich utrpení skončilo v říjnu 2019, když kontaktovali policii v České republice, která následně dala tip svým britským kolegům.

S BBC mluvil i Pavel, který se vzdal práva na anonymitu. Novinářům řekl, že byl v České republice bezdomovcem, když ho gang v roce 2016 oslovil. Říká, že ho nalákali na falešný příslib dobře placené práce v Británii, kde Češi v té době mohli legálně pracovat. Zkušenost, kterou si odtud odnesl, na něm ale podle jeho slov zanechala trvalé šrámy.

„Poškození mého duševního zdraví se nedá napravit, navždy to bude žít se mnou,“ říká muž a dodává, že mu vykořisťovatelé dávali v hotovosti jen několik liber denně, přestože v pobočce McDonald's pracoval 70 hodin týdně.

Gang zabavoval pasy všech svých obětí a ovládal je násilím a strachem, zjistila policie. Zapojené firmy roky přehlížely varovná znamení, že zaměstnávají moderní otroky, napsala BBC po prozkoumání právních dokumentů z procesu s gangem a z rozhovorů se třemi oběťmi.

Britská odnož McDonald’s nyní uvedla, že zlepšila systémy pro odhalování „potenciálních rizik“. Britské maloobchodní konsorcium sdělilo, že jeho členové se z případu poučí.