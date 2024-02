Buffettova Berkshire Hathaway dosáhla rekordního čistého zisku

Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta dosáhla loni rekordního čistého zisku ve výši 96,2 miliard dolarů (2,25 bilionu korun). Společnost však zvýšila i svůj provozní zisk na 37,4 miliard dolarů (876 miliard korun), stojí v dokumentu, který firma zveřejnila na svých stránkách.

Reklama

Předchozí nejvyšší čistý zisk společnost zaznamenala v roce 2021, kdy dosáhl téměř 90 miliard dolarů. Buffet však považuje čistý zisk za zavádějící ukazatel výkonnosti protože zahrnuje zisky a ztráty z vlastnictví akcií jako Apple a Bank of America, bez ohledu na to, co Berkshire nakupuje nebo prodává.

Společnosti se zlepšil i provozní zisk, který nezahrnuje kapitálové zisky nebo ztráty. Loni dosáhl 37,4 miliardy dolarů, před rokem to bylo 30,9 miliardy dolarů. Během posledního čtvrtletí loňského roku se provozní zisk meziročně zvýšil o 28 procent na 8,5 miliardy dolarů.

V loňském roce společnost také odkoupila vlastní akcie za 9,2 miliardy dolarů.

Poradkyně: Letošní daňové přiznání má řadu změn. Mnohé jsou výhodné pro ty chudší Money Jak si poradit s přiznáním daní při prodeji nemovitosti či vozidla, při příjmech z pronajímání bytu či jiného prostoru, případně u akciových příjmů, radí v komentáři Monika Lodrová, daňová poradkyně ze společnosti BDO Zlaťák Přečíst článek

Skupina Berkshire Hathaway ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě známých firem, například v největším světovém výrobci nealkoholických nápojů Coca-Cola či v technologické společnosti Apple.

Ve svém dopise akcionářům letos Buffett připomněl osobnost své pravé ruky Charlieho Mungera, který zemřel loni ve věku 99 let. Podle Buffetta byl Munger architektem společnosti, zatímco americký miliardář označil sám sebe za "generálního dodavatele", který naplňoval vize svého partnera každodenní prací.