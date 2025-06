Rekordní výstav i tržby. Budvaru stoupl také zisk. Kolik si ukrojí státní kasa?

Státní rozpočet na letošní rok počítá podle dřívějšího vyjádření ministerstva zemědělství od pivovaru s 500 miliony korunami.

Pivovar Budějovický Budvar hospodařil loni se ziskem před zdaněním 466 milionů korun, což je meziročně o 17,6 procenta více. Firma to oznámila v tiskové zprávě. Zatím není rozhodnuto, jakou částku národní pivovar odvede státu, uvedl specialista na marketing Budvaru František Linduška. Státní rozpočet na letošní rok počítá podle dřívějšího vyjádření ministerstva zemědělství s 500 miliony korunami od pivovaru. Budvar měl loni rekordní tržby 3,66 miliardy korun a uvařil rekordních 1,928 milionu hektolitrů piva.

Největší část produkce podniku mířila do zahraničí, kam vyvezl 1,39 milionu hektolitrů piva. Budvar je tak největší vývozcem mezi českými pivovary. Pivo prodává do sedmi desítek zemí na světě. Na domácím trhu pak Budvar meziročně prodal o 1,7 procenta více piva.

„Loňský rok byl z pohledu stability výjimečný, neměli jsme žádné zásadní výpadky. Už dříve jsme opustili ruský trh, ale ten jsme dokázali nahradit novými prodeji jinde. Na každém trhu má naše značka jinou výchozí pozici,“ řekl ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.

Tradičně nejvíc piva Budvar vyváží do okolních zemí Německa, Polska, Slovenska nebo Rakouska. V posledních letech však pivovar expanduje i do vzdálenějších světových regionů. „Díky širokému portfoliu se nám daří nacházet zajímavé obchodní příležitosti, oslovovat nové partnery doma i v zahraničí, a zároveň posilovat ty stávající. A důležité je, že se nám to daří i na trzích, kde spotřeba piva v posledních letech stagnuje nebo dokonce přímo klesá,“ řekl Dvořák.

Budvar chce postupně investovat do zařízení a technologií, které přinesou energetické úspory. Letos v areálu instalují fotovoltaickou elektrárnu, která by měla pokrýt deset procent spotřeby energie, investice přesáhne 50 milionů korun. Dále plánují bioplynovou stanici, která bude odpadní vodu přeměňovat na elektrickou energii a mělo by to pokrýt dalších deset procent spotřeby energie. Tento projekt se zatím připravuje, podnik má studii proveditelnosti. Podle odhadů by se náklady mohly pohybovat kolem 100 milionů. Další projekty v horizontu dvou až tří let jsou v přípravné fázi. Podnik chce obnovit technologii lahvových linek 1 a 2 z roku 2005.

Budvar loni státu odvedl 550 milionů korun, ministerstvo zemědělství peníze použilo na mimořádnou podporu středně velkých farem s živočišnou výrobou. Státní rozpočet na letošní rok počítá podle dřívějšího vyjádření ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) s tím, že pivovar letos odvede státu 500 milionů. Další ze státních podniků, který odvádí státu peníze ze zisku, jsou Lesy ČR. Ty letos státu odvedou 4,12 miliardy korun z loňského zisku 4,74 miliardy korun.

