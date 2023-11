Brusel představil plán modernizace evropské elektrárenské sítě. Jak bude postupovat?

Evropská komise představila plán modernizace elektrárenské sítě, který má zastaralou infrastrukturu v zemích Evropské unie připravit na posílení role obnovitelných zdrojů energie. Oznámila to komisařka pro energetiku Kadri Simsonová.

Reklama

Plán předpokládá, že na investice bude nutné v příštích sedmi letech vynaložit 584 miliard eur (14,2 bilionu korun). Infrastruktura je v některých členských zemích starší než 40 let.

Elektrifikace dopravy spolu s připojením nových pobřežních větrných elektráren a solárních zařízení patří mezi nesčetné množství projektů plánovaných pro nadcházející roky. Cílem je řádně propojit trh s elektřinou v celé unii. Komise očekává, že poptávka po elektřině v EU se od letoška do roku 2030 zvýší zhruba o 60 procent. Více elektřiny bude potřebovat průmysl, vytápění domácností, automobily i některé vodíkové projekty.

„Sítě budou také muset integrovat velký podíl proměnlivé energie z obnovitelných zdrojů,“ uvedla komise. „Sítě se musejí přizpůsobit decentralizovanějšímu, digitalizovanějšímu a flexibilnějšímu systému, kde budou miliony střešních solárních panelů a kde místní energetické komunity budou sdílet zdroje,“ dodala.

Stanislav Šulc: Elektřinu chceme všichni. Bordel, který přináší, ale nechce nikdo. Jaderný odpad nemá v Česku řešení Názory Kam s ním? Z otázky budoucnosti úložiště jaderného odpadu se stává významné politikum. A je to tak dobře. Stanislav Šulc Přečíst článek

Komise uvedla, že přeshraniční infrastruktura mezi členskými státy by se měla do sedmi let zdvojnásobit. Ve wattech to znamená zvýšení přeshraničního přenosu o 64 gigawattů do roku 2030 s počátečním cílem přidat 23 gigawattů do roku 2025. Sedmadvacetičlenná Evropská unie má 93 gigawattů přeshraničních napájecích konektorů.

Desítky společných projektů

Komise rovněž oznámila 166 nových projektů společného zájmu, z nichž většina je v oblasti elektřiny a vodíku. Být na seznamu je předpokladem pro to, aby projekty mohly příští rok žádat o financování z EU. „Mít správnou infrastrukturu je posledním kouskem skládačky," řekla Simsonová novinářům.

Polovina projektů zmodernizuje a lépe propojí elektrárenské sítě a přidá nová zařízení pro skladování energie. Zároveň pokryje 12 projektů na moři, a to v Severním moři a okolí, Baltském moři a v Atlantském oceánu.

Odklon za sedm miliard. Plzeňská teplárenská chystá přechod od uhlí k plynu a vodíku Zprávy z firem Plzeňská teplárenská připravuje projekt odklonu od uhlí k plynu a vodíku. Jde o dosud největší investici v její historii za zhruba sedm miliard korun. Důvody jsou hlavně ekonomické, tedy razantní růst výdajů za emisní povolenky, ale také ekologické. Stavět se bude za plného provozu, hotovo bude do roku 2029, řekl generální ředitel teplárny Václav Pašek. Návratnost očekává do deseti let. ČTK Přečíst článek

„Máme velmi znepokojivé zkušenosti s procesy, které trvají už deset let,“ řekl jeden z činitelů EU, kterého citovala agentura Reuters. „Někdo musí vybudovat ty věci, o kterých stále mluvíme, a dát zainteresované strany dohromady. Standardizace je dobré téma, pokud existuje dobré porozumění - aby 2500 firem pro distribuci (elektřiny) jedna po druhé nevynalézaly kolo,“ dodal. Akční plán pro sítě by se měl podle něj začít zavádět za 18 měsíců.

Prezident odvětvové skupiny Eurelectric Leonhard Birnbaum označil plán za vynikající první krok. „Nicméně stále je co zlepšovat. Evropské rozvodné sítě čelí rostoucímu počtu hrozeb z častějších povětrnostních jevů extrémní povahy. Tento akční plán by proto měl uznat potřebu větší adaptace na klima,“ uvedl Birnbaum ve sdělení.