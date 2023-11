Brusel za biliony opraví evropskou energetickou síť. Ta musí zvládnout příliv elektřiny z obnovitelných zdrojů

Evropská komise má plán, který počítá s částkou 584 miliard eur (14,2 bilionu korun) na generální opravu a modernizaci energetických sítí v zemích Evropské unie. Chce, aby byly připraveny zvládnout očekávaný příliv elektřiny z obnovitelných zdrojů. S odkazem na návrh komise o tom informují agentury Bloomberg a Reuters, které měly možnost do hrubého návrhu nahlédnout.

Komise jakožto unijní exekutiva příští týden oznámí svou vizi urychlit investice do páteře energetické transformace. Zejména do přeshraničních propojení za účelem zlepšit integraci energie z obnovitelných zdrojů na moři, stojí v návrhu. Plán obsahuje závazek urychlit povolování a výzvu k novým nástrojům financování, včetně od Evropské investiční banky (EIB).

„Evropské energetické sítě jsou konfrontovány s novými a náročnými úkoly,“ stojí v návrhu dokumentu, jehož konečné znění se ještě může změnit. „(Sítě) budou muset uspokojit rostoucí poptávku spojenou s čistou mobilitou, vytápěním a chlazením, elektrifikací průmyslu a nastartováním výroby zeleného vodíku.“

Přenosové sítě budou v nadcházejících letech čelit velkému tlaku, protože členské státy zavádějí více obnovitelných zdrojů, přičemž větrná a solární energie obvykle dosahují nejvyšších kapacit v různých denních a ročních obdobích. To zdůrazňuje potřebu mít stále více takzvaných chytrých sítí, které mohou zahrnovat úložná řešení, jako jsou baterie, takže energie proudí tam, kde a kdy je nejvíce potřeba.

Distribuční sítě v Evropě jsou zastaralé

Návrh dokumentu poukazuje na to, že 40 procent distribučních sítí v Evropě je starších než 40 let. Přitom se očekává, že spotřeba energie do roku 2030 vzroste o 60 procent. Cílem plánu je zároveň posílit kybernetickou bezpečnost sítí v době zvýšených geopolitických rizik po ruské invazi na Ukrajinu, uvedl Bloomberg.

„Sítě se musejí přizpůsobit decentralizovanějšímu, digitalizovanějšímu a flexibilnějšímu elektrickému systému, kde budou miliony střešních solárních panelů a kde budou místní komunity sdílet zdroje,“ uvádí se v návrhu, z něhož cituje Reuters. Mluvčí komise odmítl návrh dokumentu komentovat.

Evropský elektroenergetický průmysl varoval, že elektrické sítě se stávají úzkým hrdlem pro poskytování čisté energie. Sítě totiž nejsou modernizovány dostatečně rychle, aby zvládly všechny projekty obnovitelné energie, které čekají na zapojení do sítě.

Evropská komise a regulátoři energetických sítí rovněž vypracují různá doporučení a pokyny pro celoevropskou generální opravu, uvádí se v dokumentu. Jde například o pokyny pro typy investic do energetických sítě, které by měly být schváleny.