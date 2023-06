Boeing se do budoucna dívá s větším optimismem i díky vyšší poptávce po menších letadlech

Americký výrobce letadel Boeing mírně zvýšil odhad dodávek nových letadel na příštích 20 let. Důvodem je vysoká poptávka na trhu s letadly s jednou uličkou, o která mají zájem nízkonákladové aerolinky.

Reklama

Boeing nyní očekává, že letecké společnosti do roku 2042 budou muset nakoupit 42 595 letadel, zatímco loni předpovídal 41 170 letadel. Společnost to oznámila před začátkem aerosalonu v Le Bourget u Paříže.

Nový odhad je ale nižší než výhled z roku 2021, kdy firma na příštích 20 let čekala poptávku po 43 610 letadlech. Tehdy bylo v údaji zohledněno také Rusko.

Konkurenční evropský výrobce Airbus v polovině týdne zveřejnil vlastní prognózu a rovněž v ní zvýšil odhad dodávek. Předpokládá, že do roku 2042 bude zákazníkům dodáno 40 850 nových letadel.

Boeing se stále potácí ve ztrátě. Ve čtvrtletí ji aspoň snížil na třetinu Zprávy z firem Americký výrobce letadel Boeing snížil v prvním čtvrtletí ztrátu na 425 milionů dolarů (přes devět miliard korun) ze ztráty 1,24 miliardy dolarů před rokem. Firma o tom informovala ve výsledcích hospodaření. Boeing se zotavuje z krize od dvou smrtelných havárií letadel 737 MAX v letech 2018 a 2019. Společnost se nadále potýká s potížemi v dodavatelském řetězci a s technickým problémem při výrobě dílu od jednoho z dodavatelů. ČTK Přečíst článek

Boeing věří v oživení v Číně

Boeing očekává, že dodávkám budou dominovat letadla s jednou uličkou, jako jeho 737 MAX nebo konkurenční Airbus A320neo. Těch by mělo být do roku 2042 dodáno 32 420. Poptávku zajistí hlavně nízkonákladoví dopravci, kteří plánují zdvojnásobit velikost svých současných flotil, uvedl viceprezident Boeingu pro komerční marketing Darren Hulst.

Odbyt do roku 2042 by měl také zahrnovat 7440 letadel s dvěma uličkami, 1810 regionálních letadel a 925 nákladních letadel. Přibližně polovina z nových letadel by měla nahradit starší modely, druhá polovina rozšíří flotily leteckých společností, předpovídá Boeing.

„Manželská” roztržka mezi Ryanairem a Boeingem zažehnána. Chystají kontrakt za miliardy Zprávy z firem Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair a americký Boeing se blíží podpisu velké objednávky letadel. S odvoláním na obeznámené zdroje o tom informovala agentura Reuters. Mnohamiliardový kontrakt na trojciferný počet strojů 737 MAX by podle nich mohl být oznámen už dnes. Společnosti Boeing a Ryanair se k věci odmítly vyjádřit. ČTK Přečíst článek

Firma očekává, že globální flotila letadel se v příštích dvaceti letech téměř zdvojnásobí, a to na 48 600 letadel v roce 2042 z loňských 24 500 letadel. Loni Boeing předpovídal na rok 2041 celkem 43 470 letadel.

Boeing také zvýšil předpověď růstu osobní letecké dopravy na čtyři procenta z 3,8 procenta ročně. U nákladní dopravy očekává v příštích dvaceti letech roční růst o tři procenta.

Letecká doprava v Číně sice loni zůstala v útlumu, Hulst však uvedl, že pokud se Číny týká, je velký optimista. Čína by totiž měla tvořit 20 procent poptávky, zbytek asijského trhu pak dalších 22 procent.

Ryanair se loni dostal ze ztráty. Letos sází i na rekordní počet spojů z Prahy Zprávy z firem Touha lidí cestovat v době po zrušení většiny proticovidových opatření pomohla i irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair. Dostala se ze ztráty a tržby stouply více než jednou tolik. ČTK Přečíst článek