BMW investuje miliardy do oxfordského závodu na výrobu vozů Mini

Německá automobilka BMW chce investovat kolem 500 milionů liber (13,2 miliardy korun) do svého závodu v britském městě Oxford, kde se vyrábí vozy Mini. S odvoláním na obeznámený zdroj o tom informovala televize Sky News. Investice bude zahrnovat dotaci 75 milionů liber z britského vládního fondu pro transformaci automobilového průmyslu a podle Sky News zajistí budoucí výrobu v závodě.

Reklama

BMW odmítlo zprávu komentovat. Automobilka nicméně uvedla, že v oxfordském závodě se bude vyrábět většina modelů Mini nové generace. Koncem loňského roku oznámila, že v rámci partnerství s automobilkou Great Wall Motor přesouvá výrobu elektrických vozů Mini do Číny.

„Co se týče nové generace vozů, v Oxfordu se bude vyrábět většina modelů Mini, třídveřový a pětidveřový Mini Cooper a také Mini Cabrio - jeden z našich nejdůležitějších vozů, který je celosvětovým bestsellerem. Veškeré budoucí výrobní plány zavčasu oznámíme,” uvedl mluvčí BMW.

Volkswagen včetně Škody a spol. mají velký problém: příliš levné tesly Zprávy z firem Elon Musk sklízí plody své cílené práce z posledních deseti let. Automobilka Tesla se definitivně přehoupla z fáze nejistého start-upu do pozice dominantního dodavatele luxusních elektromobilů. Po sérii rekordních výsledků začíná diktovat podmínky na trhu celé mobility. A zejména pro německé vozy včetně Škody Auto to začíná být velký problém, míní Stanislav Šulc Přečíst článek

Nejhorší rok za desítky let

Britský automobilový sektor za sebou má z hlediska výroby nejhorší rok od 50. let minulého století. V roce 2022 vyrobily automobilky podle údajů svazu výrobců a prodejců aut SMMT pouze 775 014 vozidel, což představuje meziroční propad o téměř deset procent.

Vozy Mini se v Oxfordu vyráběly od 50. letech minulého století do roku 2000. Jejich produkce byla obnovena v roce 2001 pod vlastnictvím BMW. Ročně se v Oxfordu vyrobí zhruba 200 tisíc vozů Mini, z nichž asi 80 procent je určeno pro exportní trhy. Továrna zaměstnává přibližně 4000 lidí, což z ní činí jednu z nejvýznamnějších továren v Británii.

Nový trend? BMW představilo auto měnící barvu podle nálady řidiče Enjoy Co kdyby se barva vašeho auta mohla změnit podle vaší nálady nebo počasí? To je myšlenka – nebo alespoň jedna z myšlenek – za novým konceptem BMW „i Vision Dee“, středně velkým elektrickým sportovním sedanem pokrytým futuristickými panely, které mohou na požádání měnit barvu. Automobilka koncept vozu představila na veletrhu CES. duk Přečíst článek