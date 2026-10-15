Bez Filipínců se české firmy neobejdou. Havlíček přiznává: Kvóty nestačí, přidáme
České firmy mají o pracovníky z Filipín takový zájem, že se měsíční kvóty už několik měsíců vyčerpávají. Nábor se podle personálních firem protahuje až k deseti měsícům a podniky nevědí, kdy jim lidé skutečně dorazí. Ministr průmyslu Karel Havlíček teď připouští, že současné limity nestačí, a vláda je chce zvýšit nejen pro Filipíny, ale také pro Indii.
České firmy mají problém, který už dávno není jen otázkou nízké nezaměstnanosti. Domácí pracovní síla prostě dochází. Svaz průmyslu upozorňuje na dlouhodobý úbytek lidí kvůli stárnutí populace a nízkému zájmu o některé profese, zejména ve výrobě, dopravě, zdravotnictví a sociálních službách. Proto české firmy stále častěji sahají po pracovnících z Filipín.
Jejich počet roste rychle. Loni do Česka zhruba 4900 Filipínců za prací. Letos bylo stejného počtu dosaženo už během prvních osmi měsíců, řekl v rozhovoru pro Euro.cz Tomáš Surka, managing partner personálně-poradenské společnosti Orienta Czech. Celkově přitom v Česku pracuje přes 900 tisíc cizinců, zatímco před deseti lety jich bylo zhruba 380 tisíc.
Rychlý růst potvrzují i čísla Úřadu práce. Na konci března evidoval v Česku 14 923 pracovníků z Filipín, více než dvojnásobek oproti stavu před dvěma lety. Jen meziročně jejich počet vzrostl o 42 procent.
Jenže právě u Filipín začal systém narážet na strop.
858 lidí měsíčně. A dost
Program kvalifikovaný zaměstnanec umožňuje letos přijmout z Filipín 10 300 pracovníků. Stát ale kvótu rozděluje rovnoměrně po měsících, takže každý měsíc uvolní jen 858 míst. A zájem už limit převyšuje. Měsíční kvóta se vyčerpala v červenci, srpnu i září. Surka odhaduje, že české firmy by zvládly využít zhruba o pět tisíc míst víc.
Že současná kapacita přestává stačit, teď připouští i vláda. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že kabinet chce kvóty pro zahraniční pracovníky zvýšit. „U těchhletěch destinací ty kvóty lehce navýšíme,“ řekl v pořadu Sorry jako. Vedle Filipín zmínil také Indii a zřejmě Kazachstán.
„Pro průmysl je to hrozně důležité, Filipínci jsou zodpovědní pracovníci,“ uvedl Havlíček. Společně s ministrem práce Alešem Juchelkou se kvůli náboru pracovníků chystá začátkem příštího roku přímo na Filipíny.
To je přesně chvíle, kdy se z nedostatku pracovníků stává administrativní problém.
Na první pohled by se mohlo zdát, že lidí je dost. Jenže pracovní trh nefunguje jako jednoduchá matematická rovnice. Firmy nehledají jakékoli uchazeče. Hledají lidi do konkrétních profesí, směn, regionů a provozů. A právě tam se ukazuje skutečný problém české ekonomiky, píše v komentáři pro newstream.cz Tomáš Surka, řídící partner Orienta Czech.
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Zprávy z firem
Na první pohled by se mohlo zdát, že lidí je dost. Jenže pracovní trh nefunguje jako jednoduchá matematická rovnice. Firmy nehledají jakékoli uchazeče. Hledají lidi do konkrétních profesí, směn, regionů a provozů. A právě tam se ukazuje skutečný problém české ekonomiky, píše v komentáři pro newstream.cz Tomáš Surka, řídící partner Orienta Czech.
Firmy čekají, zakázky ne
Podle společnosti GrapeCare, která zajišťuje zaměstnance z Filipín pro české firmy, se celý nábor výrazně prodlužuje. Zatímco dříve podle firmy trval zhruba pět až šest měsíců, dnes mají podniky počítat spíše s devíti až deseti měsíci, uvádí společnost v tiskové zprávě.
Společnost dále upozorňuje, že firmy navíc nemají přehled o tom, kolik žádostí je před nimi a kdy se jejich zaměstnanci skutečně dostanou na řadu. „Nevíme, jestli před námi čeká 500 nebo 2000 pracovníků. Firmám tak nemůžeme dát žádnou věrohodnou informaci, kdy jim lidé přijedou,“ říká zakladatelka GrapeCare Jana Míčková Sladká.
Firma nejprve musí pracovníka dostat do vládního programu. Až potom mu česká ambasáda v Manile přidělí termín a může se řešit zaměstnanecká karta. Jakmile se ale měsíční kvóta naplní, celý proces se odsouvá a podnik neví, kdy pracovník skutečně dorazí.
Pro podniky to znamená nejen delší čekání, ale i reálné náklady. Musí držet volná místa, plánovat směny, rezervovat ubytování a někdy kvůli nejistému termínu příjezdu odkládat nebo odmítat nové zakázky.
„Jen za poslední týden nám přišly objednávky na dalších 200 pracovníků a my se bojíme je přijmout, protože nevíme, co firmám slíbit,“ říká zakladatelka GrapeCare Jana Míčková Sladká.
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Firmy proto tlačí na dvě změny: zvýšit počet míst a zároveň přestat pracovat s kvótou tak striktně po jednotlivých měsících. Surka z Orienta doporučuje navýšit roční kapacitu minimálně na 15 tisíc lidí a umožnit převádění nevyužitých míst mezi jednotlivými obdobími.
Podle GrapeCare ministerstvo průmyslu už na brněnském strojírenském veletrhu avizovalo zvýšení filipínské kvóty od ledna 2027 na 12 tisíc lidí ročně. Havlíčkovo nynější vyjádření potvrzuje, že vláda s růstem kapacit skutečně počítá, konkrétní číslo ale ministr neuvedl.
Ani vyšší kvóta přitom nemusí odstranit hlavní výtku firem. Podle GrapeCare má zůstat zachovaný pevný měsíční limit a nevyužitá místa nebude možné převádět do dalších měsíců. Právě to personální společnosti označují za jednu z hlavních brzd systému.
Filipínci míří i do nemocnic
Poptávka už dávno není jen záležitostí továren. Filipínské pracovníky začíná nabírat také české zdravotnictví. Fakultní Thomayerova nemocnice například očekává příjezd zhruba 50 zdravotních sester, které by do Česka měly dorazit koncem letošního nebo začátkem příštího roku.
Podle mluvčího nemocnice Petra Sulka jde o vysokoškolsky vzdělané sestry s nejméně dvouletou praxí, mezi nimiž jsou i radiologičtí asistenti. Už nyní se online učí česky a po příjezdu je čeká další jazyková příprava.
Tuhle část bych určitě nechala. Krásně ukazuje, že Filipínci už nejsou jen „dělníci do fabrik“, ale reálně začínají zalepovat personální díry i v nemocnicích.
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Reality
Schválení novely stavebního zákona je podle Hospodářské komory ČR dobrým odrazovým můstkem. Stačit to ale nebude, protože stavebnictví se potýká s celou řadou problémů. Je třeba zkrátit proces povolování staveb, řešit digitalizaci celého procesu, financování dopravních staveb i to, že ve stavebnictví je nedostatek lidí. A bude hůř, pokud Ukrajince nenahradí jiní cizinci. „Bez toho tu jinak můžeme mít za pár let téměř neřešitelné problémy,“ zdůraznil viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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