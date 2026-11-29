Škodí Česku. Prezident se s hodnocením Zůnova působení na obraně nepáral
Prezident se nebývale ostře vyjádřil k působení a kompetencím ministra obrany za SPD.
Prezident Petr Pavel vnímá působení Jaromíra Zůny (za SPD) v čele ministerstva obrany v poslední době jako destruktivní a škodící České republice. Uvedl to v Nedělní debatě České televize. Zdůvodnil to personálními kroky nynějšího ministra obrany i jeho postojem k Ukrajině. Vidí za tím vliv vládního hnutí SPD, které Zůnu do vlády nominovalo. Vyjádření Zůny a předsedy SPD Tomia Okamury ČTK zjišťuje.
"V poslední době musím říct, že jeho (Zůnovo) působení vnímám spíše jako destruktivní, jako škodící České republice, než jako věc, která by nám jakkoliv pomáhala," prohlásil prezident na adresu svého bývalého podřízeného v době, kdy byl náčelníkem generálního štábu. V letech 2015 až 2018 byl Pavel předsedou Vojenského výboru NATO.
Konkrétně Pavel vytkl Zůnovi opakované bránění současnému náčelníkovi generálního štábu Miroslavu Hlaváčovi v cestě na Ukrajinu s cílem získat od protějšků zkušenosti, "některá nestandardní personální opatření v rámci resortu" nebo neustálou snahu omezovat výdaje na obranu a opakované tvrzení, že výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu stačí.
Měl to být jeden z velkých modernizačních projektů české armády. Po letech příprav ale končí bez vítěze. Ministerstvo obrany zrušilo tendr na 185 obrněných vozidel za 24,7 miliardy korun, která měla sloužit ženistům, zdravotníkům, speciálním silám či Vojenské policii. Resort jako jeden z důvodů uvádí ekonomické okolnosti.
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Politika
Měl to být jeden z velkých modernizačních projektů české armády. Po letech příprav ale končí bez vítěze. Ministerstvo obrany zrušilo tendr na 185 obrněných vozidel za 24,7 miliardy korun, která měla sloužit ženistům, zdravotníkům, speciálním silám či Vojenské policii. Resort jako jeden z důvodů uvádí ekonomické okolnosti.
"Mám za to, že je to v souladu s politikou, která je veřejně deklarovaná ze strany SPD," uvedl prezident. Podle něj toto hnutí dává dlouhodobě najevo, že jeho prioritou nejsou ani výdaje na obranu, ani spojenecké závazky a ani podpora Ukrajiny, která čelí pátým rokem ruské agresi.
Zůna například začátkem listopadu odvolal generála Radka Haratka z velení kybernetických a informačních sil. Od prosince má Haratek působit jako poradce náčelníka generálního štábu Hlaváče. Ministr v říjnu uložil Hlaváčovi, aby navrhl Haratkovo přeložení na jiné služební místo. Haratek předtím požádal o předčasné ukončení služebního poměru, ministerstvo obrany však jeho žádosti nevyhovělo s odůvodněním, že nebyla dostatečně podložená. Na jmenování Hlaváče novým šéfem armády se dohodla vláda v květnu, jediný Zůna pro něj nehlasoval. Řekl tehdy že si uměl představit jiného kandidáta.
Pavel se rovněž zmínil o dalších personálních detailech. S premiérem Andrejem Babišem už hovořili o jménech kandidátů na poradce pro národní bezpečnost. Prezident očekává pokračování diskuse na jejich příští schůzce.
NATO se musí bránit
Prezident rovněž hovořil o stávající situaci vztahů NATO a Ruska. Severoatlantická aliance by dle něj měla reagovat na opakované a záměrné narušování svého vzdušného prostoru Ruskem, a to i sestřelováním prostředků, které do něj proniknou. Vedle toho by mohla vůči Rusku využít asymetrická opatření ekonomického či kybernetického charakteru. Odmítl naopak odvetné narušování ruského vzdušného či námořního prostoru.
Pavel upozornil na to, že narušení vzdušného prostoru například pilotovaným letadlem může být důsledkem lidské či technické chyby. Pro takové případy existují stanovené postupy. Pokud se však incidenty opakují, jsou záměrné nebo mají za cíl destabilizovat danou zemi, je podle prezidenta nutné na ně reagovat.
"A já teď nehovořím o žádných výpadech na ruské území, nehovořím o tom, že bychom měli Rusku vracet stejnou mincí a narušovat jeho buď námořní, nebo vzdušný prostor, ale máme také celou řadu asymetrických opatření, kterými můžeme dát Rusku najevo, že tudy cesta nevede," uvedl Pavel.
V případě kybernetických či jiných hybridních útoků je podle prezidenta potřeba se proti nim jednoznačně vymezit a pokud možno určit jejich původce. Pokud se prokáže odpovědnost Ruska, měly by spojenecké země poukazovat na skutečnost, že Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN namísto zajišťování mezinárodní bezpečnosti samo bezpečnost narušuje.