Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Výstaviště si připomene výročí srpna 68 celodenním festivalem

Výstaviště si připomene výročí srpna 68 celodenním festivalem

Srpen 1968 v Praze. Výstaviště Praha si invazi připomene speciální kulturní akcí.
Se svolením Výstaviště Praha
nst
nst

V den, kdy si připomínáme 57 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa, se na Výstavišti Praha uskuteční čtvrtý ročník kulturně-společenského festivalu NeverMore 68. Ve čtvrtek 21. srpna od 14:00 do 23:30 hodin nabídne festival návštěvníkům diskuse, výstavy, filmové projekce a interaktivní instalace, letos s důrazem na zahraniční pohled na události roku 1968.

Novinkou letošního ročníku je spolupráce s Britskou ambasádou v Praze a British Council, které jsou hlavními partnery témat věnovaných Velké Británii – zemi, kde v době okupace žila početná československá komunita. Hlavním partnerem festivalu je společnost Alza.cz a.s.

„Podpora svobody a připomínání historických událostí, které nesmí být zapomenuty, jsou pro nás zásadní. Jsme hrdí, že se můžeme jako hlavní partner zapojit do akce NeverMore 68, která přináší nejen fakta o srpnu 1968, ale i důležité hodnoty – respekt, demokracii a svobodu slova,“ říká PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská.

Podtitulem loňskoho ročníku byly dezinformace. Záznam akce zde:

30 fotografií v galerii

Za čtyři roky se NeverMore 68 vyprofiloval jako největší občanská připomínka srpnových událostí a platforma pro organizace a instituce, jež se věnují uchovávání historické paměti. Letos se zaměří na to, jak média, instituce a vlády v zahraničí informovaly o vpádu vojsk, a to jak na západě, tak i v zemích za železnou oponou.

Festival pořádá Výstaviště Praha ve spolupráci s řadou partnerů: Britskou ambasádou v Praze, British Council, Českým rozhlasem, spolkem Díky, že můžem, organizací Paměť národa (Post Bellum), Národním filmovým archivem, Muzeem paměti XX. století a dalšími. Chybět nebudou ani projekty gulag.cz, Političtívězni.cz, dekomunizace.cz, speciální filmový program či interaktivní instalace.

Součástí programu bude také stream Dárek pro Putina s hosty na téma srpen 68 a simulátorem F18. Po skončení streamu diváci zhlédnou Velký vlastenecký výlet Roberta Kvapila a následně oceňovaný film Vlny režiséra Jiřího Mádla. Český rozhlas nabídne živý diskusní vstup, takže se do atmosféry mohou zapojit i ti, kteří na Výstaviště nedorazí osobně.

Hlavní body programu:

· Debatní a video stage

· Výstavy k roku 1968

· Prezentace organizací občanské společnosti

· Interaktivní instalace Mapy okupace – osm tematických celků mapujících vojenský vpád a jeho dlouhodobé dopady

· Promítání filmu Vlny (Jiří Mádl)

Debatní podcast stage přinese inspirativní rozhovory s novináři, historiky, pamětníky i zástupci mezinárodních institucí o klíčových okamžicích 20. století a současném významu svobody slova. Videostage vzniká ve spolupráci se spolkem Díky, že můžem.

Revitalizace prostoru před Průmyslovým palácem

Nová chlouba Prahy. Výstaviště promění další plochy, osází nové stromy a vyseje nové trávníky

Reality

I veřejná prostranství Výstaviště Praha budou vypadat jinak. Lépe. Návrh Studia perspektiv navazuje na slavnou historii, ale nezapomíná ani na klima.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Marie Šteglová, která už desátým rokem vede obchodní tým areálu pražského Výstaviště.

Před deseti lety rostly z Průmyslového paláce břízy, teď se areál mění před očima

Reality

Můj příchod na holešovické Výstaviště provázejí neutichající zvuky sbíječek, vrtaček a projíždějících aut. Rekonstrukce Průmyslového paláce je v plném proudu a pod rukama stavařů tady vzniká nová podoba památkově chráněné budovy z konce 19. století. Napadá mě, jak asi vypadá každodenní život a hlavně nepřetržitý provoz Výstaviště, když se jeho část proměnila ve staveniště. „Teď už je to fajn, bylo i hůř,“ směje se Marie Šteglová, která už desátým rokem vede obchodní tým areálu. 

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

NeverMore 68

Výstaviště v Praze připomene srpen 1968 celodenním festivalem. Tématem jsou ženy v disentu

Enjoy

nst

Přečíst článek
Revitalizace prostoru před Průmyslovým palácem

Nová chlouba Prahy. Výstaviště promění další plochy, osází nové stromy a vyseje nové trávníky

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Petr Fiala

Dalibor Martínek: Babiš je cesta na Východ. Toť jediný program premiéra Fialy

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Češi spoří dětem ve stavebku miliardy, někteří o chlup výhodněji. Tady je přehled nabídek

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Být zvídavý prospívá po všech stránkách, říkají o miliardových ambicích manažerky Jana Kapr a Monika Marečková

Leaders

Jaroslav Kramer

Přečíst článek
Doporučujeme