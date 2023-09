Automatické prodejny se osvědčily. COOP jich postaví dalších padesát

Družstevní síť COOP plánuje v Česku do konce roku 2024 otevřít nejméně 50 nových automatických prodejen, kde si mohou zákazníci bez přítomnosti obsluhy nakoupit i mimo běžnou otevírací dobu, například v noci nebo o víkendu. Aktuálně má deset automatických prodejen, v dalších pak působí jako partner, uvedl ředitel rozvoje a marketingu COOP Lukáš Němčík. V Česku je nyní podle Pavla Hartmanna, projektového a obchodního manažera společnosti Knowinstore, která se zabývá technickým řešením automatických prodejen, zhruba 20 takovýchto obchodů.

„Na základě zkušeností se ukazuje, že systém automatického prodeje je ideálním řešením pro prodejny na vesnici či menších městech,“ uvedl Němčík. Bezobslužný provoz se podle něj na tržbách jedné prodejny podílí asi desetinou. Doplnil, že oproti původním očekáváním krádeže nejsou velkým problémem. Do automatické prodejny totiž zákazníci vstupují pomocí bankovní identity. „Lidé jsou si vědomi toho, že dávají k dispozici množství svých osobních údajů,“ řekl. V otevírání nových automatických prodejen se síť COOP spojila se společnostmi ČSOB a Mastercard, které na ně dávají dohromady deset milionů korun, řekl.

„V letošním roce dochází oproti roku 2022, kdy bylo šest prodejen, k poměrně dynamickému růstu. K 1. září 2023 přibylo 14 nových prodejen a dalších cca osm se očekává do konce roku,“ uvedl. V automatických prodejnách podle něj v Česku už nakoupilo zhruba 40 tisíc zákazníků, zpětná vazba je převážně pozitivní, řekl. „Podle našeho průzkumu zákazník vítá svobodu nákupu v libovolném čase a dostupnost zboží každodenní spotřeby i v odlehlejších místech, kde dříve takový obchod neexistoval nebo už měl zavřeno, když se lidé vrátí z práce,“ dodal.

Těm, kteří třeba neumí pracovat s bankovní identitou, některé automatické prodejny nabízí i vstup pomocí karty nebo čipu, doplnil Hartmann. V Německu a Polsku je podle něj několik desítek automatických prodejen, naopak v Rakousku na Slovensku se tento koncept ještě nerozvinul, řekl.

Více než 70 procent území České republiky podle místopředsedy Svazu místních samospráv Tomáše Dubského tvoří venkov, žije zde ale méně než třetina obyvatel země, uvedl. Proto, aby byla zajištěna kvalita života obyvatel na venkově, jsou důležité základní služby, řekl na tiskové konferenci Dubský.

První automatická prodejna s potravinami v Česku otevřela loni v březnu ve Strakonicích, provozuje ji COOP. Automatické prodejny má ale například také společnost Super zoo s potřebami pro zvířata. První se otevřela na konci roku 2022 v Týně na Vltavou. Cílem podle provozního ředitele Luboše Rejchrta byla optimalizace nákladů.

Další automatická prodejna Super zoo bude v Pardubicích, otevře tam začátkem letošního října, doplnil. „Živá zvířata jsou mimo běžnou otevírací dobu, kdy není k dispozici personál, schována za bezpečnostní neprůhlednou roletou,“ uvedl. V Bítovanech na Chrudimsku v Pardubickém kraji už také dříve začala s pomocí hejtmanství fungovat prodejna nazvaná Fééér samoobslužný obchůdek.