Apple Watch budou poslouchat vaše okolí. Skvělá AI funkce, nebo další ztráta soukromí?
Apple posouvá AI zase o krok blíž k tomu, aby byla neustále přítomná v každodenním životě. Nové funkce pro Apple Watch mají nově průběžně analyzovat okolní konverzace, shrnout jejich obsah a dokonce zpětně zobrazit posledních 15 sekund rozhovoru. Technologicky je to působivé, zároveň ale vzniká další citlivá hranice mezi užitečnou asistencí a ztrátou soukromí.
Apple začal testovat nové verze iOS 27.3 a watchOS 27.3 a největší pozornost budí funkce, které posouvají AI z obrazovky přímo do okolního světa. Agentura Bloomberg uvádí, že nové nástroje Audio Intelligence využívají mikrofon Apple Watch Series 12 a Ultra 4 k průběžnému sledování a analýze rozhovorů v okolí. Apple tím vstupuje do oblasti, kde se technologická praktičnost velmi rychle potkává s otázkami soukromí.
Jednou z novinek je Siri Recap, která dokáže hlavní témata rozhovoru převést do stručných bodů. Druhá funkce, Live Rewind, umí zpětně zobrazit textový přepis posledních 15 sekund konverzace. Apple jako příklad uvádí situaci v restauraci: pokud přeslechnete část rozhovoru s obsluhou, hodinky vám mohou ukázat, co právě zaznělo, aniž byste se museli ptát znovu.
První skládací iPhone je na trhu teprve několik dní a Apple už řeší nepříjemný problém. Některým majitelům iPhonu Duo při běžném rozevírání praskl vnitřní displej, často po předchozím křupnutí nebo nezvyklém odporu. Apple závadu potvrdil u malého počtu zařízení a postiženým zákazníkům nabízí výměnu.
Nevydrží to ani pár dní. Skládacímu iPhonu praská displej
Zprávy z firem
První skládací iPhone je na trhu teprve několik dní a Apple už řeší nepříjemný problém. Některým majitelům iPhonu Duo při běžném rozevírání praskl vnitřní displej, často po předchozím křupnutí nebo nezvyklém odporu. Apple závadu potvrdil u malého počtu zařízení a postiženým zákazníkům nabízí výměnu.
To je na jednu stranu atraktivní ukázka toho, jak může AI fungovat mnohem přirozeněji než dnešní chatboti. Na druhou stranu jde o technologii, která bude neustále „naslouchat“ okolí, a právě to může vyvolat právní i společenské spory. Bloomberg upozorňuje, že funkce mohou narazit na zákony některých amerických států proti odposlechu, zejména tam, kde je k nahrávání konverzace vyžadován souhlas všech zúčastněných.
Apple se snaží obavy mírnit tím, že zpracování zvuku probíhá přímo v zařízení a nikoliv přes internet. Firma zároveň tvrdí, že samotný zvuk se neukládá, nástroje nepřiřazují výroky konkrétním lidem a souhrny mohou vynechávat citlivé informace, například finanční údaje nebo autentizační data. Při použití funkce Live Rewind má navíc zaznít zvukové upozornění.
Apple Intelligence míří i do Číny
Vedle nových audio funkcí přináší iOS 27.3 také omezenou verzi Apple Intelligence pro čínský trh. Jde o výsledek několikaletých jednání a součástí řešení je obsahový filtr využívající technologii společnosti Alibaba. Čínští uživatelé ale dostanou pouze starší funkce, například souhrny oznámení, Genmoji nebo nástroje pro práci s textem.
Novější možnosti, jako pokročilé úpravy fotografií, lepší generování obrázků nebo nová AI verze Siri, v Číně dostupné nebudou. Důvodem je mimo jiné to, že modernizovaná Siri využívá modely Alphabetu, které na tamním trhu nejsou k dispozici.
Evropa může v souboji o umělou inteligenci udělat zásadní strategickou chybu. Pokud se spokojí s průmyslovými aplikacemi a vývoj nejpokročilejších AI modelů přenechá Spojeným státům a Číně, riskuje technologickou závislost, varuje šéf francouzského Mistralu Arthur Mensch. Kontinent podle něj nepotřebuje jen chytré aplikace, ale také vlastní výpočetní kapacity a „mozky“, na kterých budou budoucí systémy stát.
Evropa může skončit jako digitální kolonie USA a Číny, varuje šéf Mistralu
Zprávy z firem
Evropa může v souboji o umělou inteligenci udělat zásadní strategickou chybu. Pokud se spokojí s průmyslovými aplikacemi a vývoj nejpokročilejších AI modelů přenechá Spojeným státům a Číně, riskuje technologickou závislost, varuje šéf francouzského Mistralu Arthur Mensch. Kontinent podle něj nepotřebuje jen chytré aplikace, ale také vlastní výpočetní kapacity a „mozky“, na kterých budou budoucí systémy stát.
Apple chce znát i váš „zdravotní věk“
Další velkou změnou je přepracovaná aplikace Zdraví. Nově má nabídnout kartu Insights pro sledování srdečního tepu, životních funkcí nebo počtu kroků a také sekci Longevity, která se zaměří na dlouhodobější stav srdce, sluchu, pohybu, metabolismu a duševního zdraví.
Součástí bude také funkce Health Age, tedy odhad zdravotního věku uživatele. Podobné nástroje už přitom nabízejí konkurenční platformy jako Whoop nebo Oura. Apple tím dál rozšiřuje množství citlivých dat, která jeho zařízení vyhodnocují, a potvrzuje směr, ve kterém chce AI zabudovat do stále větší části každodenního života.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.