Evropa může skončit jako digitální kolonie USA a Číny, varuje šéf Mistralu
Evropa může v souboji o umělou inteligenci udělat zásadní strategickou chybu. Pokud se spokojí s průmyslovými aplikacemi a vývoj nejpokročilejších AI modelů přenechá Spojeným státům a Číně, riskuje technologickou závislost, varuje šéf francouzského Mistralu Arthur Mensch. Kontinent podle něj nepotřebuje jen chytré aplikace, ale také vlastní výpočetní kapacity a „mozky“, na kterých budou budoucí systémy stát.
Evropa chce využít umělou inteligenci v továrnách, průmyslu nebo při navrhování nových výrobků. Podle šéfa francouzského Mistralu Arthura Mensche ale hrozí, že se soustředí na špatnou část celé AI revoluce. Pokud bude stavět aplikace na modelech vytvořených v USA nebo Číně a rezignuje na vlastní špičkové modely, může se podle něj dostat do „naprosté pasti“, uvádí server Politico.
Mensch upozorňuje, že skutečným základem budoucí ekonomiky nejsou samotné aplikace, ale nejpokročilejší AI modely schopné uvažovat, řídit složité procesy nebo pomáhat s návrhem nových systémů. Právě ty označuje za „mozky“, bez kterých podle něj nelze vybudovat skutečně nezávislou evropskou AI infrastrukturu.
Evropský Mistral přichází s novým modelem umělé inteligence, kterým chce zmenšit náskok čínských vývojářů v oblasti otevřené AI. Mistral Large 4 má jeden bilion parametrů a firma ho cílí hlavně na kyberbezpečnost, programování, výrobu a finance. Nejdřív se k němu dostanou vývojáři, experti na kyberbezpečnost a státní instituce.
Evropská AI se dere vzhůru. Mistral novým modelem dotahuje čínskou špičku
Zprávy z firem
Evropský Mistral přichází s novým modelem umělé inteligence, kterým chce zmenšit náskok čínských vývojářů v oblasti otevřené AI. Mistral Large 4 má jeden bilion parametrů a firma ho cílí hlavně na kyberbezpečnost, programování, výrobu a finance. Nejdřív se k němu dostanou vývojáři, experti na kyberbezpečnost a státní instituce.
Vlastní AI jako otázka bezpečnosti
Evropa podle Mensche nemůže automaticky předpokládat, že bude mít k nejvýkonnějším zahraničním modelům přístup navždy. Spojené státy nebo Čína mohou v budoucnu zavést vývozní omezení, a kontinent by se tak mohl ocitnout závislý na technologiích, které nemá pod vlastní kontrolou.
Proto podle něj Evropa potřebuje nejen vlastní modely, ale také dostatek výpočetního výkonu pro jejich trénování. Problém přitom nevidí v nedostatku talentovaných lidí. Evropa podle něj naráží především na nedostatek kapitálu a výpočetních kapacit, bez nichž nemůže budovat firmy schopné konkurovat americkým a čínským technologickým hráčům.
Německo nyní plánuje stát se do roku 2030 „suverénní AI zemí“ a chce se podílet na vzniku nejméně tří evropských laboratoří zaměřených na vývoj nejpokročilejších modelů. Mensch tento směr vítá, zároveň ale upozorňuje, že žádný evropský stát nemůže podobný souboj zvládnout sám. Podle něj neexistuje národní strategie pro AI – musí vzniknout strategie celoevropská.
Francouzský Mistral, považovaný za největší evropskou naději v umělé inteligenci, získal od investorů tři miliardy eur, tedy zhruba 72,6 miliardy korun. Rekordní kolo vedené Samsungem firmu ocenilo na více než 21 miliard eur. Server CNBC uvádí, že Mistral chce peníze nalít do vlastních datacenter, výpočetního výkonu a vývoje větších a rychlejších modelů.
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Money
Francouzský Mistral, považovaný za největší evropskou naději v umělé inteligenci, získal od investorů tři miliardy eur, tedy zhruba 72,6 miliardy korun. Rekordní kolo vedené Samsungem firmu ocenilo na více než 21 miliard eur. Server CNBC uvádí, že Mistral chce peníze nalít do vlastních datacenter, výpočetního výkonu a vývoje větších a rychlejších modelů.
Čínské modely tlačí na cenu
Ani vlastní evropské modely však automaticky neznamenají úspěch. Evropské firmy musí přesvědčit zákazníky, že jejich technologie dokážou konkurovat nejen kvalitou, ale také cenou. A právě tady začíná být čínská konkurence velmi nepříjemná.
Ukazuje to zkušenost německého vyhledávače Ecosia, který přestal používat modely Mistralu a přešel na čínské alternativy. Podle jeho vedení tím snížil náklady na polovinu a současně zlepšil celkový výkon.
Mensch odmítá představu, že by zákazníci měli kvůli evropské technologické suverenitě přijmout vyšší cenu nebo horší produkt. Podle něj žádný kompromis mezi konkurenceschopností, kvalitou a suverenitou existovat nemůže.
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Mistral se chce vrátit do hry
Samotný Mistral proto sází na oblasti, kde vidí nejsilnější poptávku. Firma spolupracuje například s Airbusem a ASML a za svůj největší trh považuje průmysl, kde se AI používá od navrhování letadel až po snižování prostojů výrobních strojů.
Mensch zároveň tvrdí, že nový model Mistral Large 4 v některých oblastech, například v kybernetické bezpečnosti nebo práci s geoprostorovými snímky, překonává čínské konkurenty s otevřenými vahami. Podle něj nemusí evropský Mistral vyhrávat všechny testy, musí ale uspět tam, kde existuje skutečná poptávka.
„Mistral Large 4 byl dlouho očekávaným modelem. Vrací nás výrazně zpět do hry,“ říká Mensch.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.