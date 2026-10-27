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newstream.cz Zprávy z firem Nevydrží to ani pár dní. Skládacímu iPhonu praská displej

Nevydrží to ani pár dní. Skládacímu iPhonu praská displej

iPhone Duo
ČTK
Jiří Frydlewicz
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První skládací iPhone je na trhu teprve několik dní a Apple už řeší nepříjemný problém. Některým majitelům iPhonu Duo při běžném rozevírání praskl vnitřní displej, často po předchozím křupnutí nebo nezvyklém odporu. Apple závadu potvrdil u malého počtu zařízení a postiženým zákazníkům nabízí výměnu.

První zprávy o problému se objevily na Redditu a dalších sociálních sítích. Agentura Bloomberg následně závadu nezávisle ověřila u více než šesti zákazníků, kteří poskytli fotografie poškozených zařízení nebo záznamy komunikace s podporou Applu.

Scénář byl v řadě případů podobný. Při rozevírání telefonu uživatelé pocítili nezvyklý odpor nebo vyboulení pod displejem, následovalo křupnutí a na obrazovce se objevila prasklina, světlá skvrna či svislé a vodorovné čáry. Některým majitelům se vnitřní displej stal zcela nepoužitelným.

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Na rozkládací iPhone fanoušci značky Apple čekali několik let. A nyní se konečně dočkali. Telefon nazvaný Apple Duo se v pátek 23. října začal prodávat po celém světě, objednávky Apple spustil přesně před týdnem. Poptávka byla taková, že pokud si někdo chce nyní nový telefon teprve koupit ve standardních obchodech, bude si na něj muset počkat několik měsíců.

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Apple problém přiznal

Apple uvedl, že si je vědom problému s vnitřním displejem u „malého počtu“ iPhonů Duo. Zákazníky se závadou odkázal na AppleCare, kde mohou požádat o výměnu zařízení. Podle firmy se problém většiny prodaných telefonů netýká a u vadných kusů se obvykle projeví velmi rychle.

Příčina zatím není definitivně potvrzena. Opravárenská platforma iFixit se podle Bloombergu domnívá, že problém nemusí být v samotném zobrazovacím panelu, ale v části kloubového mechanismu. Jeho selhání by mohlo vytvořit tlak zespodu a následně displej poškodit. Právě vyboulení v blízkosti místa budoucí praskliny popsalo několik zákazníků.

Pro Apple jde o nepříjemnou komplikaci u jednoho z jeho nejvýznamnějších nových produktů za poslední roky. Firma skládací telefon vyvíjela déle než deset let a při jeho uvedení zdůrazňovala právě odolnost displeje a konstrukci kloubu. Duo je zároveň prvním skládacím iPhonem a největší designovou změnou této produktové řady v její historii.

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Apple se chystá prolomit jedno ze svých dlouholetých technologických tabu. Americký gigant oznámil na 28. října produktovou prezentaci, na níž má představit první MacBook s dotykovým displejem. Novinka má nabídnout také technologii OLED a funkci Dynamic Island známou z iPhonů. Vedle zásadně přepracovaného MacBooku Pro se očekává nový iMac, dostupnější MacBook s čipem M6 a vylepšený iPad mini. Informovala o tom agentura Bloomberg.

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Telefon za téměř dva tisíce dolarů

Někteří zákazníci si stěžují také na komplikovanou výměnu. Kvůli omezeným zásobám neměly některé prodejny náhradní telefony k dispozici, přestože cena iPhonu Duo začíná na 1999 dolarech (téměř 44 tisíc korun) – v ČR cena začíná od 54 990 korun. Jiným uživatelům Apple zařízení vyměnil okamžitě nebo jim náhradní kus poslal expresně.

Firma nyní závadu vyšetřuje a její technici se v některých případech snaží poškozené telefony získat k podrobnější analýze. Podobné porodní bolesti přitom provázely i první skládací telefon Samsung Galaxy Fold v roce 2019. Podle analytika IDC Francisca Jeronima současná situace ukazuje, že i Apple se u této technologie musí vyrovnat s náročným začátkem.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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