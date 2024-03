Apple je v USA pod palbou. Firmu žaluje ministerstvo spravedlnosti i některé státy

Americké ministerstvo spravedlnosti a 15 amerických států žalují firmu Apple. Výrobce smartphonů si podle něj u chytrých telefonů udržuje nezákonný monopol na úkor spotřebitelů, vývojářů a konkurenčních výrobců telefonů. Informují o tom zahraniční tiskové agentury. Apple se proti žalobě ohradil.

Reklama

Obvinění jsou ale formulována méně široce, než někteří pozorovatelé očekávali, napsala agentura DPA. Podle agentury Bloomberg by Apple navíc mohl brzy spolu se společností Google čelit rozsáhlému vyšetřování v Evropské unii, které prověří, jak dodržují nový zákon omezující moc velkých technologických firem.

„Spotřebitelé by neměli platit vyšší ceny kvůli tomu, že firmy porušují antimonopolní zákony,“ uvedl v prohlášení ministr spravedlnosti Merrick Garland. „Jestliže se proti tomu neohradíme, bude Apple svůj monopol u chytrých telefonů ještě upevňovat,“ dodal.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že společnost Apple ve snaze udržet zákazníky u iPhonů zablokovala aplikace pro zasílání zpráv napříč platformami, omezuje kompatibilitu s peněženkami a chytrými hodinkami třetích stran a narušila programy mimo App Store a cloudové streamovací služby.

Podstatou obvinění podle médií je, že Apple uměle zatraktivnil svá vlastní zařízení tím, že snížil atraktivitu služeb jiných společností. V žalobě se mimo jiné uvádí, že Apple brání takzvaným „super aplikacím“, které mohou sloužit jako platforma pro různé služby. Kromě toho společnost klade překážky konkurenčním chatovacím službám a hrám, které běží na serverech v síti.

„Tato žaloba ohrožuje naši podstatu a zásady, které odlišují produkty Apple na silně konkurenčních trzích. V případě úspěchu by nám bránila vytvářet technologie, které lidé od společnosti Apple očekávají - v nichž se prolíná hardware, software a služby,“ uvedla ve svém prohlášení společnost Apple.

Podle agentury Reuters je to první velké antimonopolní tažení proti výrobci iPhonů, které podnikla administrativa amerického prezidenta Joea Bidena. Výrobce smartphonů se tak připojil k seznamu velkých technologických společností, které americké regulační orgány zažalovaly, včetně společností Google, Meta Platforms a Amazon.

Akcie Applu v reakci prohloubily pokles. Před 16:00 středoevropského času ztrácely přes tři procenta, zatímco širší trh vykazoval růst.

Apple už čelí antimonopolnímu vyšetřování v Evropě, Japonsku a Koreji a žalobám od firemních rivalů, jako je Epic Games. Firma před nedávnem musela kvůli novému digitálnímu zákonu DMA přeorganizovat některé zásadní aspekty svého podnikání v EU. Poprvé povolila stahování aplikací do iPhonů z jiných míst než z vlastního obchodu App Store.

Někteří významní poskytovatelé aplikací, jako je lídr trhu se streamováním hudby Spotify a společnost Epic Games, však Apple kritizovali za to, že podmínky jsou pro vývojáře tak nevýhodné, že je drtivá většina z nich nevyužije. Apple zdůrazňuje, že stahování aplikací z jiných zdrojů je pro uživatele spojeno s riziky.

Agentura Bloomberg dnes s odkazem na své zdroje uvedla, že se Evropská komise chystá v nadcházejících dnech oznámit, že bude prověřovat, zda Apple a Google dodržují Nařízení o digitálních trzích (DMA). Pode zdrojů agentury Reuters se Evropská komise chystá vyšetřovat i společnost Meta Platforms. Komise si tak podle lidí obeznámených se situací připravuje půdu pro potenciálně vysoké pokuty.

Stanislav Šulc: Apple si pronajme umělou inteligenci od Googlu. Jde o opravdu velkou věc Názory Jako už poněkolikáté, Apple zaspal nástup technologie, která bude přelomová. Zatímco u vychytávek typu ohebného displeje to technologického giganta trápit nemusí, nástup AI v operačních systémech a kreativních nástrojích ho může zabolet poměrně razantně. I proto se podle zdrojů agentury Bloomberg domluvil s konkurenčním Googlem a bude využívat jeho model AI zvaný Gemini. Co lze očekávat? A proč to je jedna z nejdůležitějších technologických novinek roku? Stanislav Šulc Přečíst článek

V USA jsou o krok blíž k zákazu TikToku Zprávy z firem Americká Sněmovna reprezentantů ve středu po zrychleném projednávání přijala návrh, který by umožnil ve Spojených státech zakázat sociální síť TikTok. Krok vychází z obav, že platformu skrze čínského majitele kontroluje Peking a může ji zneužívat proti Američanům. Sociální síť označuje návrh za protiústavní, podobně jako někteří zákonodárci i experti. ČTK Přečíst článek