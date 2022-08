Americké podniky kvůli nedostatku lidí častěji využívají roboty. Produktivita ale nestoupá

Poptávka severoamerických podniků po průmyslových robotech se ve druhém čtvrtletí vyšplhala na nové rekordní maximum. Firmy tak reagují na nedostatek pracovních sil v továrnách a skladech.

Reklama

Podle údajů svazu pro rozvoj automatizace A3 si severoamerické podniky ve čtvrtletí objednaly rekordních 12 305 robotů. To představuje meziroční nárůst o 25 procent, napsala agentura Reuters.

„Podniky potřebují dostat produkty na trh. Takže potřebují automatizaci,“ poznamenal prezident A3 Jeff Burnstein.

Panasonic jedná o další továrně na baterie v USA za čtyři miliardy dolarů Zprávy z firem Japonská elektrotechnická společnost Panasonic jedná o výstavbě další továrny na výrobu baterií pro elektromobily ve Spojených státech, investovat hodlá kolem čtyř miliard dolarů (98,5 miliardy korun). S odvoláním na informované zdroje to napsal ekonomický list The Wall Street Journal. Firma podle deníku zvažuje, že nový závod bude ve státě Kansas, a ne v Oklahomě. ČTK Přečíst článek

Agentura Reuters upozorňuje, že navzdory zvýšené snaze o využívání robotů se produktivita práce ve Spojených státech ve druhém čtvrtletí snížila, a to nejvýrazněji od roku 1948, kam sahají vládní záznamy. Burnstein v této souvislosti uvedl, že určitou dobu trvá, než firmy dokážou využít plný potenciál robotů. To podle něj platí zejména při zavádění zcela nových technologií, což se děje například při přechodu automobilového průmyslu k elektromobilům.

Robotizace se týká hlavně automobilek

Společnost Fanuc America, která je americkou divizí japonského výrobce robotů Fanuc, odhaduje, že polovina prodeje robotů automobilovému průmyslu je nyní určena pro nové továrny na výrobu elektromobilů. „Jsou to všechno investice pro továrny, které zahájí provoz až za několik let,“ uvedl šéf firmy Mike Cicco. Není tak překvapivé, že tyto investice do robotů zatím produktivitu nezvyšují, píše Reuters.

Reklama

Využívání robotů bylo v Severní Americe po léta doménou automobilových podniků, v poslední době se však rychle rozšiřuje také v jiných odvětvích, včetně výroby potravin a dalšího spotřebního zboží či farmaceutického průmyslu.

Průzkum: Firmy jsou letos v investicích opatrné, uvítaly by i dál zrychlené odpisy Zprávy z firem Firmy jsou podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) v investicích pro letošní rok zatím opatrné, 70 procent z nich se chce držet plánu ze začátku roku. Nejčastěji budou nakupovat nové výrobní technologie. Peníze hodlají vložit také do modernizace či rozšíření výrobních areálů, nebo do výzkumu a vývoje. Vláda přitom může pomoci rychlým spuštěním nových operačních programů a Národního plánu obnovy, uvedli zástupci SP. ČTK Přečíst článek

Automobilový průmysl nicméně zůstává klíčovým odběratelem robotů. Ve druhém čtvrtletí se automobilové podniky na celkových objednávkách robotů v Severní Americe podílely téměř 60 procenty.

Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v červenci klesla o desetinu procentního bodu na 3,5 procenta. Vrátila se tak na úroveň před pandemií covidu-19.

Šéf Volkswagenu: Konkurence Škody a VW je nesmysl. Musíme bojovat s ostatními Zprávy z firem Největší evropský výrobce automobilů mění strategii. Jednotlivé značky by se měly lišit zejména designem. Pod kapotou by ale měly být podobné. Cílem by měla být větší efektivita a lepší připravenost na dobu elektromobility, uvádí šéf VW Thomas Schäfer v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. sta Přečíst článek