Amazon si jde pro další miliardy na AI. Investoři ochotně otevírají peněženky
Amazon dál roztáčí miliardové financování své AI expanze. Z nové emise v librách chce získat v přepočtu asi 120 miliard korun, investoři mu nabídli skoro třikrát tolik. Otázkou tak zatím není, zda peníze sežene, ale jak dlouho bude trh ochotný technologický závod tak štědře financovat.
Amazon dál obchází světové dluhopisové trhy a shání kapitál na masivní investice spojené s umělou inteligencí. Tentokrát vůbec poprvé zamířil pro peníze na britský trh. Z nové emise dluhopisů denominovaných v librách chce podle Bloombergu získat 4,25 miliardy liber, v přepočtu přibližně 120 miliard korun.
Zájem investorů přitom výrazně převýšil nabízený objem. Objednávky přesáhly 11,65 miliardy liber (v přepočtu asi 328 miliard korun).
Emise je rozdělena do čtyř částí s různou splatností. Silná poptávka umožnila Amazonu zpřísnit cenové podmínky – u nejkratší tříleté tranše se rozpětí dostalo na 53 bazických bodů nad výnos britských státních dluhopisů, u nejdelší činí rozdíl 93 bodů.
Majitel TikToku se chystá na další fázi růstu. ByteDance si zajistil téměř 30 miliard dolarů od bank a posiluje finanční zázemí pro období, kdy bude o technologické převaze stále víc rozhodovat umělá inteligence.
Majitel TikToku nabírá miliardy. Zbrojí na AI závod
Zprávy z firem
Majitel TikToku se chystá na další fázi růstu. ByteDance si zajistil téměř 30 miliard dolarů od bank a posiluje finanční zázemí pro období, kdy bude o technologické převaze stále víc rozhodovat umělá inteligence.
Amazon hledá peníze po celém světě
Britská emise je už čtvrtým letošním vstupem Amazonu na dluhopisový trh mimo americký dolar. V březnu firma poprvé vydala dluhopisy v eurech a šlo podle Bloombergu o vůbec největší korporátní emisi v této měně. Následovala rekordní emise ve švýcarských francích i kanadských dolarech. Celkem Amazon letos prodal cenné papíry za ekvivalent více než 92 miliard dolarů.
Mezi takzvanými hyperscalery, tedy největšími provozovateli cloudové a datacentrové infrastruktury, je letos Amazon největším emitentem dluhopisů.
A za tím vším stojí především hlad po kapitálu pro další rozvoj AI infrastruktury.
Kdo ponese prsten? Bitva o pána světa vrcholí. Miliardáři, kteří budou ovládat budoucnost postavenou na umělé inteligenci, se řežou jako o život.
Jak se žije s datacentrem za domem? Strašně
Enjoy
Kdo ponese prsten? Bitva o pána světa vrcholí. Miliardáři, kteří budou ovládat budoucnost postavenou na umělé inteligenci, se řežou jako o život.
První emise Amazonu v librách znovu otevírá širší otázku pro hyperscalery: kolik dalšího dluhu jsou investoři schopni vstřebat, když investice do AI vedou k opakovaným emisím? „Na trhu zůstává prostor pro další stovky miliard dolarů,“ domnívají se analytici Bloomberg Intelligence Robert Schiffman a Suchi Trivedi.
Google už stejnou cestou prošel
Amazon přitom není jediným technologickým gigantem, který hledá nové zdroje financování po celém světě. Podobnou cestou jde Alphabet. Mateřská společnost Googlu letos v únoru získala z britského trhu 5,5 miliardy liber. Součástí emise byl i mimořádně neobvyklý dluhopis se splatností sto let. Zájem investorů tehdy dosáhl téměř 30 miliard liber. Alphabet následně zamířil také na trhy s australskými dolary a japonskými jeny.
Amazon podle investigace serveru 404 Media ve velkém nakupuje vzácné knihy, digitalizuje je pro potřeby trénování AI a následně fyzické výtisky likviduje.
Amazon má těžko pochopitelný skandál. Kupuje vzácné knihy a ničí je
Trhy
Amazon podle investigace serveru 404 Media ve velkém nakupuje vzácné knihy, digitalizuje je pro potřeby trénování AI a následně fyzické výtisky likviduje.
Právě nedostatek dluhopisů velkých technologických společností denominovaných v librách podle Bloomberg Intelligence pomohl zájmu o Amazon.
Investoři ale začínají brzdit
Na první pohled vypadá poptávka po dluhu technologických gigantů stále téměř bezedně. Bloomberg však upozorňuje, že se na trhu začínají objevovat první známky únavy.
Novější emise dluhopisů spojených s financováním AI už přitahují slabší poptávku než předchozí nabídky a firmy musí investorům nabízet vyšší výnosy. To může být důležitý signál pro celý technologický sektor. Otázkou tak už není pouze to, kolik jsou technologické firmy ochotné do AI investovat, ale také jak dlouho budou investoři ochotní jejich závod financovat.
Nvidia pokračuje v expanzi daleko za hranice samotných čipů. Nejcennější firma světa se dohodla na převzetí platformy Hugging Face za 12,9 miliardy dolarů, tedy téměř 270 miliard korun. Získá tak jedno z nejdůležitějších míst, kde vývojáři sdílejí a používají otevřené modely umělé inteligence. Hugging Face má přitom i pod novým vlastníkem zůstat otevřený celému AI ekosystému.
Nvidia kupuje Hugging Face za téměř 13 miliard dolarů
Zprávy z firem
Nvidia pokračuje v expanzi daleko za hranice samotných čipů. Nejcennější firma světa se dohodla na převzetí platformy Hugging Face za 12,9 miliardy dolarů, tedy téměř 270 miliard korun. Získá tak jedno z nejdůležitějších míst, kde vývojáři sdílejí a používají otevřené modely umělé inteligence. Hugging Face má přitom i pod novým vlastníkem zůstat otevřený celému AI ekosystému.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.