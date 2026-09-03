Majitel TikToku nabírá miliardy. Zbrojí na AI závod
Majitel TikToku se chystá na další fázi růstu. ByteDance si zajistil téměř 30 miliard dolarů od bank a posiluje finanční zázemí pro období, kdy bude o technologické převaze stále víc rozhodovat umělá inteligence.
ByteDance, majitel TikToku, si zajistil úvěr ve výši 29,6 miliardy dolarů, v přepočtu asi 620 miliard korun. Jde o jednu z největších letošních dolarových půjček v Asii a zároveň o jasný signál, že banky mají o financování čínského technologického obra mimořádný zájem.
Firma původně usilovala o 20 miliard dolarů, zájem věřitelů byl ale natolik silný, že výslednou částku navýšila téměř o polovinu. Dohoda zatím není definitivně podepsaná. Jednotlivé banky ještě potvrzují své podíly, koordinátory financování jsou Citigroup a JPMorgan Chase.
AI spolyká desítky miliard
ByteDance peníze využije na běžné firemní účely, zároveň ale masivně investuje do umělé inteligence. Podle Bloombergu zvažuje, že letos zvýší kapitálové výdaje až na 70 miliard dolarů, tedy více než dvojnásobek loňské částky.
Peníze mají směřovat především do datových center a další infrastruktury pro AI. ByteDance tak kopíruje trend největších technologických firem, které letos do rozvoje umělé inteligence sypou stovky miliard dolarů. Amazon, Alphabet, Microsoft a Meta plánují letos dohromady kapitálové výdaje až kolem 725 miliard dolarů, z velké části právě kvůli budování infrastruktury pro umělou inteligenci.
Větší dolarový úvěr letos v Asii získala pouze japonská SoftBank, která si v březnu zajistila 40 miliard dolarů.
Myspace se chystá na další návrat. Kdysi největší sociální síť světa může těžit z nostalgie po internetu bez všudypřítomných algoritmů, zároveň ale vstupuje do přeplněného trhu ovládaného Instagramem, TikTokem nebo YouTubem. Podle serveru CNBC bude rozhodovat, zda Myspace dokáže nabídnout víc než jen nostalgii po starém internetu.
Myspace se chce vrátit. Nostalgie ale na TikTok a Instagram stačit nemusí
Zprávy z firem
Myspace se chystá na další návrat. Kdysi největší sociální síť světa může těžit z nostalgie po internetu bez všudypřítomných algoritmů, zároveň ale vstupuje do přeplněného trhu ovládaného Instagramem, TikTokem nebo YouTubem. Podle serveru CNBC bude rozhodovat, zda Myspace dokáže nabídnout víc než jen nostalgii po starém internetu.
Jak bude vypadat televizní reklama a filmy? Nic pro intelektuály, ale krátké shoty původem z Číny, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová. Také se dočtete, jak tráví léto nejbohatší lidé planety a jejich děti. Řekněme – vzdělávají se.
Proč i televize jednou umře a jak vypadá kemp pro nejbohatší děti
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Jak bude vypadat televizní reklama a filmy? Nic pro intelektuály, ale krátké shoty původem z Číny, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová. Také se dočtete, jak tráví léto nejbohatší lidé planety a jejich děti. Řekněme – vzdělávají se.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.