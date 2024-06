Albatros manželů Horákových kupuje konkurenční rodinnou firmu

Akvizicí Libristo Media chce knižní vydavatelství Albatros Media expandovat do zahraničí. Vsetínská firma prodává 22 milionů knih ve více než sto padesáti jazycích, je internetovým knihkupectvím s nejširší nabídkou na světě.

Internetové knihkupectví Libristo Media s více než 2 miliony zákazníků ve 25 zemích Evropské unie, nabízející téměř 22 milionů knih, přešlo koncem května do vlastnictví společnosti Albatros Media. Vydavatelství oznámilo akvizici v tiskové zprávě.

Libristo Media založili v roce 2008 Eva a Lukáš Kavinovi, kteří byli dosud jeho stoprocentními vlastníky. Společnost, jež sídlí a bude nadále sídlit ve Vsetíně, původně začínala jako český internetový obchod s knihami. Postupně se její služby rozrostly a dnes obslouží více než 2 miliony zákazníků ročně. Provozuje 15 e-shopů – v Česku nejlevnejsi-knihy.cz a libristo.cz, v ostatních zemích pod lokální doménou například libristo.de, libristo.es, libristo.gr, libristo.it, a libristo.pl nebo pod evropskou doménou libristo.eu.

Libristo Media se zaměřuje na prodej zahraniční literatury a se svojí nabídkou téměř 22 milionů knih ve více než sto padesáti jazycích je internetovým knihkupectvím s nejširší nabídkou na světě.

Albatros Media má dlouhodobě plán být respektovaným vydavatelem i na zahraničních trzích a díky spojení s Libristem má ambici stát se také evropským lídrem v prodeji cizojazyčných knih. „Spojení s Libristem je pro nás logickým krokem. Navazuje na naši loňskou akvizici prodejce anglických knih, skupiny Enbook, skokově posílí naši tržní pozici ve 25 zemích EU a přinese také řadu synergií,“ vysvětluje Václav Kadlec, generální ředitel Albatros Media, a pokračuje: „Libristo sledujeme dlouhodobě, řadu let obdivujeme jeho nepřetržitý růst spojený s dobýváním dalších a dalších zemí a považujeme ho za jednu z nejúspěšnějších firem v knižním segmentu vůbec. Spojení s Libristem je zásadním krokem pro naše strategické plány, máme obrovskou radost, že se na fenomenálním příběhu této vsetínské firmy můžeme v budoucnu podílet. Původní majitelé i další klíčoví lidé budou Libristo nadále řídit. Naším společným cílem je pokračovat v růstu a expanzi a využít spojení Librista s Albatros Media, lídrem českého knižního trhu, k dalšímu posílení jeho úspěchů.“

Čtyřicet zaměstnanců

Dosavadní spolumajitelka Eva Kavinová k tomu dodává: „Přestože se o Libristo zajímalo několik investorů ze zahraničí, poslední dobou jsme uvažovali o tom, že by bylo skvělé najít pro Libristo vhodného partnera v Česku. Jsem patriotka a je pro mě důležité, aby Libristo dál fungovalo jako česká firma a konkrétně z naší valašské základny ve Vsetíně. Na Valašsku jsou skvělí lidé, kteří dokážou firmě dát vše, a regionu také prospěje, pokud tu budou firmy, které tady udrží kvalitní lidi.“ Společnost spolupracuje s více než 50 dodavateli z celého světa. V České republice má přes 40 zaměstnanců, z nichž asi polovina pracuje v expedici a zhruba 15 lidí na zákaznické podpoře. Tým pro strategii a rozvoj firmy tvoří přibližně 7 lidí. Skladové a expediční prostory ve Vsetíně mají okolo 1200 m2.

Fungování e-shopů Librista stojí na systému Holly, který vytvořil zakladatel společnosti Lukáš Kavina. Holly řídí veškeré firemní operace – objednává, vyhodnocuje stav objednávek, koordinuje výběr dodavatelů, řídí sklad a expedici, nebo informuje o termínu dodání.

Lukáš Kavina vysvětluje: „Baví mě technologie, na jejichž základě lze stavět byznysmodely a přinášet inovace i do tak tradičního trhu, jako je ten knižní. Postavili jsme na našem systému nejširší knižní nabídku na světě a expandovali s ní do všech zemí Evropské unie. A ani tam naše ambice nekončí. Ve spojení Librista se společností Albatros Media využijeme stávající obchodní synergie a zároveň budeme implementovat nové růstové strategie, to vše s cílem vytvořit silného globálního hráče v knižním sektoru. Nyní jsou ještě některé důležité projekty v procesu, ale po jejich úspěšném dokončení bude potřeba už jen dál rozvíjet business – a pro to je Albatros Media skvělým partnerem. A já bych rád svou vášeň realizoval ještě v jiné oblasti.“

