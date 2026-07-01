AI změní kanceláře. AAVIT učí zdarma Čechy s ní pracovat
Automatizace může v příštích letech výrazně zasáhnout administrativní a rutinní profese. Nový evropský program AI Works for Europe proto nabízí bezplatné školení v umělé inteligenci. V Česku má do konce roku 2027 projít kurzem více než 1500 lidí.
Umělá inteligence už není jen výsadou technologických specialistů. Stále víc zasahuje i běžné kancelářské, administrativní a rutinní profese. V Česku proto startuje bezplatný vzdělávací program, který má pracovníkům napříč obory ukázat, jak AI prakticky využít v každodenní práci.
Program je součástí evropské iniciativy AI Works for Europe, kterou financuje Google.org. V Česku ji realizuje Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, zkráceně AAVIT. Do konce roku 2027 chce proškolit více než 1500 lidí.
„Jsme rádi, že můžeme být lokálním partnerem této iniciativy a pomoci dostat AI vzdělávání k lidem, kteří jej dnes nejvíce potřebují. Naším cílem je ukázat českým pracovníkům, že umělá inteligence představuje nástroj, který jim může výrazně usnadnit každodenní práci a zvýšit jejich hodnotu na trhu práce,“ říká Jaromír Hanzal, ředitel AAVIT.
Umělá inteligence má potenciál změnit globální ekonomiku. Nicméně bude to pomaleji, než se očekávalo. Vychází to z nového reportu Světového ekonomického fóra, jehož zástupci analyzovali predikce využití AI v průmyslu od ekonomů z celého světa. Nejpomaleji se přitom umělá inteligence pozitivně projeví v zemědělství a rybolovu.
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Umělá inteligence má potenciál změnit globální ekonomiku. Nicméně bude to pomaleji, než se očekávalo. Vychází to z nového reportu Světového ekonomického fóra, jehož zástupci analyzovali predikce využití AI v průmyslu od ekonomů z celého světa. Nejpomaleji se přitom umělá inteligence pozitivně projeví v zemědělství a rybolovu.
AI míří do běžných profesí
Cílem programu je připravit pracovníky na proměnu pracovního trhu. Podle organizátorů nejde jen o specialisty z technologických firem, ale hlavně o profese, které budou automatizací a nástupem AI ovlivněny nejvíce.
Projekt se proto zaměřuje zejména na pracovníky mimo IT sektor. Typicky jde o administrativní zaměstnance, pracovníky zákaznické podpory, účetní, lidi ve veřejné správě, marketingu nebo ty, kteří procházejí rekvalifikací.
Podle dat OECD a Světového ekonomického fóra patří země střední a východní Evropy mezi regiony, kde automatizace výrazně zasáhne více než čtvrtinu pracovních pozic založených na rutinních a administrativních činnostech.
„Umělá inteligence nemění pouze povahu práce. Mění samotnou definici připravenosti na pracovní trh. Tím, že si dnes lidé osvojí praktické AI dovednosti, obsadíme nejen současné pracovní pozice, ale také významně podpoříme růst ekonomické produktivity a zajistíme, že žádný pracovník nezůstane v digitální ekonomice stranou,“ uvedla Liza Ateh, vedoucí Google.org pro region EMEA.
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Evropa chce proškolit desetitisíce lidí
Program AI Works for Europe chce v celé Evropě proškolit až 50 tisíc pracovníků. Ve střední a východní Evropě jej koordinuje litevská organizace Talents For Tech, která do rozvoje dovedností v oblasti umělé inteligence investuje více než 2,3 milionu eur.
Do regionální části programu jsou zapojeny Česká republika, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Moldavsko. Společným cílem je proškolit více než 11 tisíc lidí.
„Český pracovní trh dnes nepotřebuje jen technologické specialisty. Potřebujeme, aby lidé napříč profesemi dokázali umělou inteligenci efektivně používat v každodenní práci. Právě schopnost pracovat s umělou inteligencí bude v následujících letech rozhodovat o konkurenceschopnosti firem i zaměstnanců,“ doplňuje Hanzal.
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Kurz zdarma i přístup ke Gemini
Účastníci programu získají přístup k bezplatnému online kurzu Google AI Professional Certificate na platformě Coursera. Kurz připravili experti společnosti Google a zaměřuje se hlavně na praktické využití umělé inteligence v práci.
Součástí výuky je tvorba efektivních promptů, práce s daty a rešeršemi, automatizace rutinních úkolů nebo tvorba obsahu. Program zahrnuje také tříměsíční přístup ke Google AI Pro a nástrojům Gemini Advanced.
Kurz je rozdělen do sedmi navazujících modulů. Účastníci jej mohou absolvovat samostatně, případně ve skupinách prostřednictvím firem, institucí nebo profesních asociací. AAVIT k programu připravuje také podporu v češtině, včetně webinářů, studijních průvodců a komunitních diskusí.
Registrace do programu probíhá prostřednictvím platformy aitraininghub.eu.
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Dovednosti jako konkurenční výhoda
Podle organizátorů má projekt pomoci lidem, kteří by se kvůli rychlému nástupu nových technologií mohli dostat pod tlak. Schopnost využívat AI se podle nich stává důležitou pracovní dovedností napříč obory.
„V současné době hrozí, že příliš mnoho lidí zůstane pozadu jen proto, že neměli příležitost se vzdělávat. Díky podpoře Google.org můžeme nyní tisícům lidí ve střední a východní Evropě otevřít praktické a dostupné cesty, jak získat jistotu v práci s umělou inteligencí a využít ji ve své kariéře,“ uvedla Jarune Preiksaite, generální ředitelka společnosti Talents For Tech.
Českým partnerem programu je AAVIT, která sdružuje technologické firmy, výzkumné organizace a odborníky působící v oblasti digitálních technologií, digitální transformace, umělé inteligence a aplikovaného výzkumu. Organizace je českým členem DIGITALEUROPE a CEE Digital Coalition.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.