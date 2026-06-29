Lidé ven, AI dovnitř. British American Tobacco zruší 5500 míst
British American Tobacco chystá tvrdé škrty. Tabákový gigant zruší 5500 míst a další tisíce pozic převede na partnery. Reorganizace založená na umělé inteligenci má firmě do roku 2028 přinést miliardové úspory.
Tabákový koncern British American Tobacco chystá výrazné propouštění. Firma plánuje v rámci reorganizace snížit počet zaměstnanců zhruba o pětinu, informovala s odkazem na sdělení společnosti agentura Reuters. Cílem je snížit náklady, zefektivnit provoz a zlepšit ziskovost v době přísnější regulace a pomalejšího uvádění nových produktů na trh.
BAT zruší 5500 pracovních míst a dalších 3500 pozic převede na strategické partnery. Opatření se podle společnosti nemají týkat Spojených států, které jsou jejím největším trhem.
Jižní Korea zrychluje závod o technologickou dominanci. Vedle nových čipových závodů Samsungu a SK Hynix chce vláda do roku 2035 výrazně navýšit kapacitu datových center pro AI.
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Money
Jižní Korea zrychluje závod o technologickou dominanci. Vedle nových čipových závodů Samsungu a SK Hynix chce vláda do roku 2035 výrazně navýšit kapacitu datových center pro AI.
Úspory za miliardy
Za změnami stojí pokračující reorganizace, v níž má důležitou roli umělá inteligence. Firma už v únoru naznačila, že nový program zvyšování produktivity může vést ke snižování počtu pracovních míst.
Společnost očekává, že jí úsporný program do roku 2028 přinese dodatečné roční úspory 600 milionů liber, tedy zhruba 16,9 miliardy korun. Do konce příštího roku chce ušetřit 500 milionů liber.
British American Tobacco
BAT se v posledních letech potýká s tlakem regulátorů, zejména u nových nikotinových produktů, jako jsou elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Na největším trhu firmy prodej těchto výrobků omezuje požadavek, aby výrobci získali licenci od regulátorů. Jde o zdlouhavý proces, který zpomaluje uvádění novinek na trh.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
British American Tobacco patří k největším tabákovým společnostem světa. Prodává cigarety značek Lucky Strike, Dunhill nebo Kent. Zároveň se snaží rychleji přesouvat od klasických cigaret k alternativním výrobkům, mezi které patří elektronické cigarety Vuse, zařízení pro zahřívaný tabák glo nebo nikotinové sáčky Velo.
Podle údajů na svých stránkách má firma po celém světě 47 tisíc zaměstnanců a více než 67 výrobních závodů.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.