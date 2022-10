A je to tady. První německý diskont kvůli drahým energiím zkrátí provozní dobu

Německý diskontní řetězec Aldi Nord ve snaze šetřit energií zkrátí otevírací dobu. Některé německé pobočky tak budou od listopadu zavírat už v osm večer místo v devět nebo v deset hodin. Firma to uvedla na Twitteru. Šetřit energií se snaží i jiní maloobchodní prodejci. Aldi Nord je první maloobchodní řetězec, který kvůli úsporám upraví provozní dobu. Opatření má být zatím v platnosti po letošní zimní sezonu.

Společnost uvedla, že zkrácení otevírací doby se dotkne zhruba 70 procent jejích 2200 poboček v Německu. Déle budou otevřené obchody v místech, kde to nařizuje zákon, například v obchodních centrech, a ty pobočky, které mezi osmou a devátou večerní navštěvuje obzvlášť hodně zákazníků.

„Zkrácenou otevírací dobou v naprosté většině našich prodejen chceme také my aktivně přispět k úspoře energií,“ uvedl řetězec Aldi Nord. Dodal, že propouštět se kvůli opatření nechystá.

Na maloobchodní prodejce v celé Evropě doléhá prudký růst nákladů, který je částečně způsoben dopady války na Ukrajině. Ta způsobila, že jsou téměř zastaveny dodávky plynu z Ruska do Evropy. Prodejci tak hledají způsoby, jak snížit účty za energie.

Jiné německé obchodní řetězce včetně sesterské společnosti Aldi Süd se ke zkracování otevírací doby ale zatím nechystají. Podle pozorovatelů by ovšem obchodníci měli být při přijímání podobných opatření opatrní.

„Maloobchodníci ještě více otevírají dveře on-line konkurenci. Také riskují, že rozčílí zákazníky,” řekl agentuře DPA marketingový expert Martin Fassnacht z vysoké školy ekonomické v Düsseldorfu. „Lidé si na dlouhou otevírací dobu zvykli. Obchod jim bere část jejich pohodlí,“ dodal.

Maloobchodní společnosti se ale snaží šetřit i jinými způsoby. Omezují rozsvěcování reklamních panelů nebo plánují vypínat osvětlení svého loga. Německý prodejce oděvů Hugo Boss podle serveru Insider už nemá permanentně otevřené vstupní dveře obchodů a povoluje světelnou reklamu pouze na šest hodin denně. Obchody Lidl a Kaufland už dříve zavedly otevírání dveří pouze v případě, že se k nim někdo přiblíží.

