Zlato znovu září. Slabá Amerika ubrala Fedu chuť zvyšovat sazby
Zlato po slabých datech z amerického trhu práce znovu zdražuje a míří k hranici 4200 dolarů za unci. Investoři omezili sázky na to, že Fed bude muset dál zvyšovat sazby. To drahému kovu, který nenese úrok, rychle pomohlo.
Americká ekonomika vyslala signál, že trh práce ztrácí sílu. Pro akcie to může být varování, pro zlato dobrá zpráva. Slabší data snížila tlak na Fed, aby dál utahoval měnovou politiku, a investoři se vrátili k drahým kovům.
Zlato má za sebou obrat po čtyřech týdnech ztrát. Slabší nábor v USA, levnější ropa a menší víra v další růst sazeb Fedu pomohly ceně kovu zpět k úrovni kolem 4200 dolarů za unci.
Zlato znovu září
Zlato se po několikatýdenním ústupu vrací do hry. Cena kovu se v pátek nad ránem SELČ podle přiblížila hranici 4200 dolarů za troyskou unci. Podle agentury Bloomberg jí pomohla slabší data z amerického trhu práce, která snížila pravděpodobnost, že centrální banka USA bude muset znovu zvyšovat sazby.
Podle Reuters se spotová cena zlata dostala na nejvyšší úroveň od 23. června a kov míří k prvnímu týdennímu růstu po čtyřech týdnech ztrát. Americké futures na zlato se pohybovaly kolem 4193 dolarů za unci.
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Americká ekonomika v červnu vytvořila jen 57 tisíc pracovních míst. To bylo výrazně méně, než čekali analytici. Nezaměstnanost sice klesla na 4,2 procenta, podle Reuters ale hlavně proto, že z trhu práce odešly stovky tisíc lidí. Míra ekonomické aktivity se snížila na nejnižší úroveň od roku 2021.
Pro zlato je to důležitá zpráva. Kov sám o sobě nenese úrok, a když investoři čekají vyšší sazby, bývá pod tlakem. Slabší pracovní trh ale Fedu ubírá důvody k dalšímu utahování měnové politiky. Výsledkem je nižší výnosový tlak, slabší dolar a větší chuť vracet se do drahých kovů.
Trh tak rychle omezil sázky na další zvýšení sazeb. Podle Bloombergu swapy po datech oceňovaly šanci na růst sazeb na příštím zasedání Fedu už jen zhruba na 18 procent, zatímco dříve v týdnu to byla přibližně třetina.
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Ropa přestává strašit inflací
Zlatu pomáhá i uklidnění na energetickém trhu. Ropa v posledních dnech zlevnila směrem k úrovním před posledním válečným napětím na Blízkém východě. Podle Bloombergu k tomu přispěly vyšší toky tankerů Hormuzským průlivem i pozitivní jednání v Kataru mezi USA a Íránem o přeměně příměří v trvalejší dohodu.
Nižší ceny energií jsou pro Fed podstatné, protože ropa patřila v posledních měsících mezi hlavní zdroje inflačního tlaku. Když se zároveň ochlazuje trh práce, argumenty pro další zvyšování sazeb slábnou.
„Nižší ceny energií a slabší růst pracovních míst naznačují, že inflační tlaky v dalších měsících pravděpodobně poleví,“ uvedl podle Bloombergu Bart Melek, hlavní komoditní stratég TD Securities.
Podle Meleka mohla část růstu zlata způsobit i technická reakce trhu. Obchodníci, kteří v předchozích týdnech sázeli na pokles ceny, po slabých datech začali své pozice uzavírat. Zároveň se snížila motivace investorů zbavovat se dlouhých pozic.
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Fed jako další politické bojiště
Zlato podporuje i širší nedůvěra k dolaru a americkým institucím. Bloomberg upozorňuje, že snaha prezidenta Donalda Trumpa přetvořit vedení Fedu znovu otevřela otázku nezávislosti americké centrální banky. Trump a jeho spojenci podle agentury hledají způsoby, jak dostat z Rady guvernérů Fedu členy, kteří jim nevyhovují.
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