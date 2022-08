Zemědělci mají dobrý rok, sklizeň je nadprůměrná. Pečivo ale nezlevní

Zemědělci z různých koutů republiky se letos shodují: sklizně běží rychleji, skončí dříve než loni. S tím, jak léto postupuje, jsou přitom stále více a více optimističtí ve svém odhadu úrovně letošní celkové sklizně. Potvrzují to i data ČSÚ.

Odhad letošní sklizně, který vychází z čísel známých k polovině července, předpokládá letošní sklizeň základních obilovin (bez kukuřice na zrno) čítající 7,4 milionu tun. To je nejvyšší údaj za posledních sedm let. Naposledy byl červencový odhad sklizně optimističtější než letos v roce 2015, a to poměrně nepatrně: tehdejší odhad počítal se sklizní obilovin 7,6 milionu tun.

Letošní červencový odhad sklizně je tak druhý nejvyšší za celé období od roku 2010. Vzhledem k tomu, že odhady sklizně bývají zpravidla pesimističtější než konečný výsledek, nelze vyloučit, že letošní sklizeň bude nejlepší od roku 2004. Tehdy se sklidilo obtížně překonatelných 8,2 milionu tun.

Zemědělcům letos přeje počasí, jak při dozrávání obilí, tak při samotné sklizni. Suché a teplé počasí výrazně napomáhá plynulosti sklizní, nemusí se dosušovat.

Dobrá sklizeň by za normálních okolností byla dobrou zprávou i pro běžné spotřebitele. To však letos neplatí. I přes vysoký vyhlížený objem úrody musí počítat s dalším růstem cen třeba pečiva. Zemědělcům totiž rostou zejména náklady na energie, jako je třeba palivo do kombajnů. To budou muset do svých cen ještě dále promítat. A kvůli zdražujícímu plynu se prodražují též hnojiva.

