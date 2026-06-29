Z bitcoinových ETF mizí miliardy. Investoři ztrácejí chuť riskovat
Bitcoinové ETF, které měly přivést kryptoměny hlouběji na Wall Street, zažívají největší odliv peněz od svého spuštění. Investoři v červnu stáhli z amerických fondů přes 4,1 miliardy dolarů (asi 87,5 miliardy korun) a samotný bitcoin míří k nejhoršímu měsíci od roku 2022, píše Bloomberg.
Ještě nedávno byly bitcoinové ETF symbolem návratu důvěry v kryptoměny. Teď z nich investoři vybírají miliardy dolarů. Největší část odlivu připadá na fond IBIT od BlackRocku, zatímco bitcoin se drží u hranice 60 tisíc dolarů.
Bitcoin podle Jeremyho Granthama nečeká dramatický kolaps, ale pomalé vytrácení. Známý investor a kritik tržních bublin v rozhovoru pro CNBC uvedl, že největší kryptoměna světa je „zbytečné spekulativní“ aktivum, které lidé běžně nepoužívají k placení ani k seriózním obchodům.
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Trhy
Bitcoin podle Jeremyho Granthama nečeká dramatický kolaps, ale pomalé vytrácení. Známý investor a kritik tržních bublin v rozhovoru pro CNBC uvedl, že největší kryptoměna světa je „zbytečné spekulativní“ aktivum, které lidé běžně nepoužívají k placení ani k seriózním obchodům.
Pokles bitcoinu už nepřitahuje kupce tak jako dřív. Podle Bloombergu investoři z amerických spotových bitcoinových ETF v červnu stáhli přes čtyři miliardy dolarů, což je nejhorší výsledek od jejich startu v lednu 2024. Největší podíl na odlivu má fond IBIT společnosti BlackRock, tedy největší bitcoinový ETF podle objemu spravovaných aktiv. Jen z něj podle Bloombergu odešly zhruba tři miliardy dolarů.
Bitcoin míří k nejhoršímu měsíci od pádu FTX
Výprodeje ve fondech přicházejí ve chvíli, kdy samotný bitcoin výrazně oslabuje. Za červen ztrácí více než 18 procent a pohybuje se kolem hranice 60 tisíc dolarů, pod kterou se propadl už minulý týden. Pokud se trend nezmění, půjde pro nejznámější kryptoměnu o nejhorší měsíční výkon od června 2022. Tehdy trhem otřásla série bankrotů kryptofirem, která nakonec vyvrcholila pádem burzy FTX Sama Bankmana-Frieda.
Bitcoin
Investoři se tentokrát nevracejí k nákupům
Zajímavé je, že pokles ceny tentokrát nepřilákal do ETF fondů nové peníze. V minulosti část investorů využívala propady bitcoinu k nákupům. Nyní se podle analytiků chovají opatrněji.
„Rozsah a délka těchto odlivů naznačují, že tradiční investoři zůstávají defenzivní,“ uvedli analytici společnosti Glassnode v komentáři citovaném Bloombergem. Podle nich investoři místo přikupování při poklesu raději snižují expozici vůči bitcoinu.
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Leaders
Vinen. Tak rozhodl americký soud o zakladateli zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX. Samu Bankmanovi-Friedovi. Ten zpronevěřil miliardy, a podle prokuratury je jedním z největších podvodů v historii Spojených států.
Tlak dopadá i na Strategy
Pod tlakem není jen bitcoin a ETF fondy. Slabší období zažívá také společnost Strategy, dříve známá jako MicroStrategy, která je jedním z největších firemních držitelů bitcoinu. Její zakladatel Michael Saylor z firmy udělal symbol korporátní sázky na kryptoměnu.
Podle Bloombergu poslední výprodej bitcoinu odstartoval ve chvíli, kdy Strategy prodala bitcoiny za 2,5 milionu dolarů. Ve srovnání s jejím zhruba padesátimiliardovým bitcoinovým portfoliem šlo o malou částku, trh ji ale četl jako důležitý signál.
„K tlaku se přidal propad preferenčních akcií MicroStrategy STRC, které minulý týden klesly o 24,67 procenta na 74,57 dolaru,“ uvedl analytik Tony Sycamore ze společnosti IG Australia. Podle něj investoři řeší obavy, zda firma nebude muset část bitcoinů prodávat kvůli splatnosti konvertibilních dluhopisů a dividendovým závazkům.
Nadšení z ETF střídá opatrnost
Spotové bitcoinové ETF byly po svém spuštění jedním z hlavních motorů růstu kryptotrhu. Přivedly k bitcoinu institucionální peníze a daly investorům jednodušší regulovaný nástroj, jak na jeho cenu sázet.
Červnový vývoj ale ukazuje, že ani ETF nedokážou bitcoin ochránit před prudkou změnou nálady. Pokud investoři dál zůstanou opatrní, může se tlak na cenu kryptoměny i na firmy silně navázané na bitcoin prodloužit.
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