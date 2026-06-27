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newstream.cz Trhy „Bitcoin je zbytečná spekulace, jednou tiše zmizí,“ tvrdí miliardář Grantham

„Bitcoin je zbytečná spekulace, jednou tiše zmizí,“ tvrdí miliardář Grantham

„Bitcoin je zbytečná spekulace, jednou tiše zmizí,“ tvrdí miliardář Grantham
Profimedia
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Bitcoin podle Jeremyho Granthama nečeká dramatický kolaps, ale pomalé vytrácení. Známý investor a kritik tržních bublin v rozhovoru pro CNBC uvedl, že největší kryptoměna světa je „zbytečné spekulativní“ aktivum, které lidé běžně nepoužívají k placení ani k seriózním obchodům.

Bitcoin podle miliardáře a investora Jeremyho Granthama dlouhodobě neobstojí. Spoluzakladatel investiční společnosti GMO a známý kritik tržních bublin v rozhovoru pro CNBC řekl, že největší kryptoměna světa je podle něj „zbytečné spekulativní“ aktivum bez vnitřní hodnoty.

„Během let, let a desetiletí bude podle mě postupně mizet. Ne s velkým třeskem, ale potichu,“ uvedl Grantham v pořadu „Squawk Box“. „Není to stabilní uchovatel hodnoty.“

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Grantham krituzuje bitcoin opakovaně. Tentokrát zpochybnil nejen jeho hodnotu, ale i praktické využití. Podle něj se bitcoin neosvědčil ani jako spekulativní aktivum, ani jako běžný platební prostředek. „Lidé ho nepoužívají k vážným obchodům, nepoužívají ho k placení večeře ani v supermarketu,“ řekl. „Umožňuje ale zločincům přesouvat peníze.“

Bitcoin znovu hluboko pod vrcholem

Bitcoin je známý prudkými růsty i propady. V minulých cyklech podle CNBC opakovaně ztratil nejméně 70 procent ze svých maxim. V době zveřejnění pořadu se kryptoměna pohybovala kolem hranice 60 tisíc dolarů a byla zhruba 52 procent pod říjnovým vrcholem.

Právě volatilita je podle Granthama důvodem, proč bitcoin nemůže fungovat jako spolehlivý uchovatel hodnoty. Upozornil, že cena se může prudce propadnout i bez jasného důvodu a v době, kdy ekonomika zůstává silná. „Nemůžete se na něj v tomto směru spolehnout,“ uvedl.

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Pro zastánce bitcoinu je kryptoměna často digitální alternativou ke zlatu. Grantham ale tuto představu odmítá. Podle něj bitcoin nemá stabilitu, praktické využití ani vnitřní hodnotu, která by dlouhodobě ospravedlnila jeho cenu. Jeho výrok nepředpovídá rychlý kolaps. Spíš pomalé vytrácení významu. Bitcoin podle něj nemusí skončit dramatickým pádem, ale postupným ústupem z pozice aktiva, kterému investoři přisuzují mimořádnou hodnotu.

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