„Bitcoin je zbytečná spekulace, jednou tiše zmizí,“ tvrdí miliardář Grantham
Bitcoin podle Jeremyho Granthama nečeká dramatický kolaps, ale pomalé vytrácení. Známý investor a kritik tržních bublin v rozhovoru pro CNBC uvedl, že největší kryptoměna světa je „zbytečné spekulativní“ aktivum, které lidé běžně nepoužívají k placení ani k seriózním obchodům.
Bitcoin podle miliardáře a investora Jeremyho Granthama dlouhodobě neobstojí. Spoluzakladatel investiční společnosti GMO a známý kritik tržních bublin v rozhovoru pro CNBC řekl, že největší kryptoměna světa je podle něj „zbytečné spekulativní“ aktivum bez vnitřní hodnoty.
„Během let, let a desetiletí bude podle mě postupně mizet. Ne s velkým třeskem, ale potichu,“ uvedl Grantham v pořadu „Squawk Box“. „Není to stabilní uchovatel hodnoty.“
Bitcoin se po tvrdém výprodeji vrátil nad hranici 60 tisíc dolarů. Klid na trhu to ale neznamená. Největší kryptoměna světa letos výrazně ztrácí a akcie firem napojených na krypto se staly terčem velkých opčních sázek. Jedna z nich počítá s dalším tlakem na Strategy. Druhá naopak s návratem Coinbase.
Bitcoin dostal výprask. Spekulanti přesto hrají o jeho velký návrat
Trhy
Bitcoin se po tvrdém výprodeji vrátil nad hranici 60 tisíc dolarů. Klid na trhu to ale neznamená. Největší kryptoměna světa letos výrazně ztrácí a akcie firem napojených na krypto se staly terčem velkých opčních sázek. Jedna z nich počítá s dalším tlakem na Strategy. Druhá naopak s návratem Coinbase.
Kritika starého skeptika
Grantham krituzuje bitcoin opakovaně. Tentokrát zpochybnil nejen jeho hodnotu, ale i praktické využití. Podle něj se bitcoin neosvědčil ani jako spekulativní aktivum, ani jako běžný platební prostředek. „Lidé ho nepoužívají k vážným obchodům, nepoužívají ho k placení večeře ani v supermarketu,“ řekl. „Umožňuje ale zločincům přesouvat peníze.“
Bitcoin znovu hluboko pod vrcholem
Bitcoin je známý prudkými růsty i propady. V minulých cyklech podle CNBC opakovaně ztratil nejméně 70 procent ze svých maxim. V době zveřejnění pořadu se kryptoměna pohybovala kolem hranice 60 tisíc dolarů a byla zhruba 52 procent pod říjnovým vrcholem.
Právě volatilita je podle Granthama důvodem, proč bitcoin nemůže fungovat jako spolehlivý uchovatel hodnoty. Upozornil, že cena se může prudce propadnout i bez jasného důvodu a v době, kdy ekonomika zůstává silná. „Nemůžete se na něj v tomto směru spolehnout,“ uvedl.
Americká vláda by podle serveru Axios mohla brzy firmě Anthropic povolit obnovení přístupu k pokročilému jazykovému modelu Fable 5. Ten je kvůli bezpečnostním obavám nedostupný už 15 dní. Konečné slovo ale mají Pentagon a Národní bezpečnostní agentura.
Zakázaná AI se může vrátit. Anthropic čeká na verdikt Pentagonu
Politika
Americká vláda by podle serveru Axios mohla brzy firmě Anthropic povolit obnovení přístupu k pokročilému jazykovému modelu Fable 5. Ten je kvůli bezpečnostním obavám nedostupný už 15 dní. Konečné slovo ale mají Pentagon a Národní bezpečnostní agentura.
Pro zastánce bitcoinu je kryptoměna často digitální alternativou ke zlatu. Grantham ale tuto představu odmítá. Podle něj bitcoin nemá stabilitu, praktické využití ani vnitřní hodnotu, která by dlouhodobě ospravedlnila jeho cenu. Jeho výrok nepředpovídá rychlý kolaps. Spíš pomalé vytrácení významu. Bitcoin podle něj nemusí skončit dramatickým pádem, ale postupným ústupem z pozice aktiva, kterému investoři přisuzují mimořádnou hodnotu.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…