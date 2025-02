Více klimatizací, elektroaut i data center. Poptávka po elektřině poroste o čtyři procenta ročně

K pokrytí zvyšující se poptávky by v příštích třech letech měl postačit nárůst nízkoemisních zdrojů energie, především z obnovitelných zdrojů a jádra, předpokládá Mezinárodní agentura pro energii.

Celosvětová poptávka po elektřině by až do roku 2027 měla růst ročně o téměř čtyři procenta. Způsobí to zejména rychle rostoucí využívání proudu v průmyslové výrobě, zvýšení poptávky po klimatizačních systémech, rostoucí elektrifikace, zejména v dopravě, a rychlé rozšiřování datových center. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Rozvíjející se a rozvojové země budou mít na globálním zvýšení poptávky podíl 85 procent. Silný růst se očekává zejména v Číně, kde od roku 2020 stoupá poptávka po elektřině rychleji než celá ekonomika. Loni zde vzrostla o sedm procent a do roku 2027 by se měla zvyšovat v průměru o šest procent ročně. Ke zvyšování poptávky v zemi přispívá rychlý rozvoj energeticky náročné výroby solárních panelů, baterií a elektromobilů a zavádění elektromobilů, datových center a sítí 5G.

Očekává se, že významně k růstu přispěje také Indie, která se má na globálním nárůstu poptávky podílet deseti procenty. Je to hlavně díky silné ekonomické aktivitě a rychle rostoucí oblibě klimatizací.

U některých vyspělých ekonomik, jako USA, se očekává obrat ve dříve stagnující poptávce. Může za to rostoucí elektrifikace odvětví, jako doprava, vytápění a datová centra.

IEA však revidovala o jeden procentní bod na 1,6 procenta očekávaný letošní růst poptávky po elektřině v Evropské unii. Důvodem je slabší makroekonomický výhled regionu. EU přinejmenším do roku 2027 nedosáhne úrovně poptávky z roku 2021.

K pokrytí zvyšující se poptávky by v příštích třech letech měl postačit nárůst nízkoemisních zdrojů energie, především z obnovitelných zdrojů a jádra, předpokládá IEA. Výroba elektřiny ze slunce by měla pokrýt přibližně polovinu růstu celosvětové poptávky. V roce 2027 by slunce mělo být druhým největším nízkoemisním zdrojem, hned za vodou. Obnovitelné zdroje jako celek by pak letos měly překonat výrobu elektřiny z uhlí a podíl uhlí na výrobě elektřiny se má poprvé za 100 let snížit pod 33 procent.

