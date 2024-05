Zdeněk Pečený: Nedojetí. Nové slovo Rekkevideangst se prosazuje v norské elektromobilitě

Severská země by už příští rok chtěla zakázat prodej vozů se spalovacími motory, řidiče ale trápí úzkost známá jako syndrom nedojetí.

Norsko je globálním lídrem v provozu elektromobilů. Ty zde v posledních letech tvoří drtivou většinu nově prodaných automobilů. Proto není divu, že Norsko je nejdále i v identifikování psychických obtíží spojených s dojezdem elektrovozů. Pro syndrom nedojetí mají už i nové slovo Rekkevideangst. To popisuje úzkosti, které řidiči elektrovozů zažívají při pohledu ukazatel zbývajícího dojezdu při mrazivých teplotách, když je dobíjecí stanice v nedohlednu.

Devět z deseti

S teplotami klesajícími hluboko pod nulu, členitým terénem a dlouhými úseky odlehlých silnic se Norsko nemusí zdát jako nejideálnější místo pro řízení elektromobilu, kterému se v chladném počasí a kopcovitému terénu rychleji vybíjí baterie. Přesto zde prodeje elektromobilů nadále prorážejí rekordy. V březnu bylo 9 z 10 nově prodaných vozů v Norsku plně elektrických .

Přitom již několik posledních let měly bateriové vozy v severské zemi 80procentní podíl na nově prodaných autech. Pro srovnání v Evropské unii loni tvořily prodeje elektromobilů 14,6 procenta.

Spalováky končí

Norská vláda nebrzdí, a plánuje v příštím roce zastavit prodej vozů se spalovacími motory. To by bylo o deset let dříve, než se podobný zákaz plánuje v Evropské unii. Jde o ambiciózní cíl, který pravděpodobně upevní pozici Norska jako světového lídra v prosazování obnovitelné energie. Je to však zvláštní rozhodnutí pro zemi, která je jedním z největších vývozců ropy na světě díky svým obrovským ropným zásobám a plynu v Severním moři. Velká část příjmů norské státní pokladny spoléhá na ropný průmysl země.