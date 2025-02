Lukáš Kovanda: Zlevňování elektřiny pro domácnosti končí. Lidé by měli zvážit dvouletou fixaci

Burzovní cena elektřiny s dodáním v příštím roce je nyní o zhruba 40 procent výše než před rokem touto dobou, vyjde na asi 106 eur za megawatthodinu. A dodavatelé elektřiny tuto skutečnost už nemůžou ignorovat. Ještě letos začátkem února sice zhusta zlevňovali, ale dost možná naposledy.

Reklama

Taková Pražská plynárenská už v rámci smlouvy s roční fixací zdražovala, stejně jako někteří jiní dodavatelé. To může signalizovat obrat na trhu. Vyplatit se nyní může dvouletá fixace, neboť růst cen elektřiny v nadcházející době je vysoce pravděpodobný.

Velkoobchodní elektřina zdražuje z velké části proto, že stoupá burzovní cena zemního plynu a také emisních povolenek EU. Cena plynu v EU včera vystoupala na více než dvouleté maximum, 59,3 eura za megawatthodinu. Zásobníky v Evropě jsou naplněny jen ze 49 procent, zatímco pětiletý průměr pro tuto část roku je 57 procent. Cenu plynu momentálně zvyšuje také vyhlížené chladné počasí v severozápadní Evropě. A také ukončení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu letos na Nový rok. Ukrajina sama teď plyn postrádá, takže jej musí nově dovážet ze Slovenska a ve vyšší míře z Maďarska, což cenu plynu v EU dále šponuje.

Plyn zdražuje také hrozba obchodní války mezi EU a USA. Americký prezident Donald Trump včera rozhodl zavést nová cla na ocel a hliník, 25procentní. Z evropských zemí zasáhnou hlavně Německo, jež patří mezi největší dodavatele oceli do USA. Nicméně některé asijské nebo latinskoamerické země budou zasaženy více, o Kanadě a Mexiko ani nemluvě. Ovšem obava z dalších cel specificky zaměřených na EU by zvýšila pravděpodobnost eurounijní odvety, jež by se mohla týkat i dovozu amerického zkapalněného plynu. USA jsou přitom největším dodavatelem zkapalněného plynu do EU, takže kdyby tento dovoz Brusel zatížil novými cly, cena plynu v EU dále stoupne.

Emisní povolenky meziročně zdražily o takřka 45 procent. Zmíněný výrazný nárůst ceny zemního plynu v EU znamená, že plynový ekvivalent jednoho barelu ropy stojí více než například naftový ekvivalent. V průmyslu se tedy ve vyšší míře začínají pálit ropné produkty typu topné nafty namísto plynu, pročež právě cena emisní povolenky EU tolik vzrostla – podniky si musí pořizovat více uhlíkových odpustků, protože pálí „špinavější“ zdroje, než je plyn.

Reklama

Situace tak brzy může připomenout dění konce roku 2021, kdy se v EU nahazovaly již vypnuté mazutové elektrárny. Z hlediska dopadu na světové životní prostředí jde ale hlavně o Asii. Ta se nyní přetahuje o plyn právě s Evropou a čím dražší plyn bude, tím spíše – a v daleko větší míře než v EU – se země typu Indie, Bangladéše a dalších uchýlí nejen k pálení ropných produktů typu mazutu, ale i uhlí.

POTVRZENO: Inflace v lednu zpomalila na 2,8 procenta Money Definitivní údaje potvrdily lednové zpomalení meziroční inflace v Česku na 2,8 procenta z prosincových tří procent. Zpomalil například růst cen vody a tepla, a elektřina po prosincovém zdražení zlevnila. Uvedl to Český statistický úřad (ČSÚ). Vývoj inflace se neliší od odhadu, který statistici zveřejnili minulý týden. nst Přečíst článek

Živě z největší investiční akce roku. Víme, co hýbe světem peněz Money Pražský hrad hostí jednu z nejprestižnějších investičních událostí v Česku – Global Investment Summit. Letošní ročník nabízí skutečně našlapaný program. Nechybí odborné přednášky od lídrů z oblasti ekonomie, investic, financí, developmentu a podnikání. Buďte u toho, sledujte živý stream z akce. nst Přečíst článek